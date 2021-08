Florin Andone completa una delantera muy competitiva: "Vamos a disfrutar con este Cádiz"

El delantero internacional rumano Florin Andone declaró este martes en su presentación como nuevo jugador del Cádiz CF que llega dispuesto a "alcanzar el mejor nivel" futbolístico que dio en etapas anteriores en España, país que considera su "casa" porque ha sido donde se ha criado como futbolista.



Andone, de 28 años, llega al equipo que entrena Álvaro Cervera cedido una temporada por el Brighton inglés, agradeció a su equipo de procedencia la cesión, ya que su principal deseo era volver a la liga española, donde quiere recuperar un brillo apagado por la lesiones: "No tengo ninguna presión añadida. Sé de lo que soy capaz y sólo le pido a Dios que no me vuelva a lesionar. Espero alcanzar mi nivel. Si alcanzo mi nivel vamos a disfrutar todos".



El ariete rumano se definió como un delantero al que le agrada "mucho trabajar para el equipo" y atacar a los "espacios libres" en el terreno de juego. En este sentido, definió al Cádiz CF como un conjunto "muy trabajador, que mantiene la intensidad" en los partidos y que desarrolla un estilo que le viene "muy bien" a sus características.



Andone tiene una amplia experiencia en España. Fue segundo máximo goleador en Segunda división con el Córdoba CF en la temporada 2015/2016 con 21 tantos, sólo uno por detrás de Sergio León, que entonces militaba en el Elche. Además, el nuevo delantero amarillo ha jugado en en Primera división en las filas del propio Córdoba y del Deportivo de La Coruña, así como en Segunda B, con las camisetas del Castellón, Villarreal B y Atlético Baleares. Su experiencia en el extranjero se ciñe al Brighton inglés, club que conservará sus derechos, y al Galatasaray turco, equipo éste en el también estuvo cedido por los británicos en la pasada campaña.



"Lo que más me atrajo del Cádiz fue el cariño constante que me han demostrado. Puede ser un proyecto donde me vaya muy bien", auguró. "Cádiz me recuerda a Córdoba porque la gente es muy cercana y muy humilde, estoy muy contento. También quiero agradecerle al Brighton por las facilidades que me ha puesto para venir y por supuesto a todos los fisios, cuerpo técnico, entrenador y director deportivo. Estoy buscando la tranquilidad y la felicidad para recuperar lo que sé que puedo dar", añadió.



En el cuadro gaditano tendrá que competir por un sitio en el ataque con Álvaro Negredo, el 'Choco' Lozano y el joven Milutin Osmajic, a la espera aún de cerrar la previsible salida de Nano Mesa. Sin duda, una delantera muy competitiva en manos de Álvaro Cervera para el objetivo de encontrar estabilidad en Primera.