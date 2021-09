Cala llegó a pensar en la retirada este verano ante su lesión de rodilla.

El canterano sevillista Juan Cala, ahora en las filas del Cádiz, ha expuesto este jeuves las dificultades por las que pasó meses atrás, cuando dio por finalizada la temporada pasada antes de tiempo para tratarse de un problema en la rodilla derecha que le llevó a pasar por el quirófano. La intervención y la posterior recuperación arrojaron más dudas de las esperadas y Cala, incluso, ha reconocido que llegó a pensar en la retirada. "Cuando decidimos parar al final de la pasada temporada, no esperábamos que la lesión fuera tan grave como lo que se vio cuando se hizo la artroscopia. El proceso de recuperación se alargó tanto que incluso pensé la opción de retirarme", admitió el lebrijano, con cierto dolor: "Volvimos a hablar el presidente y el míster, y nos dimos una segunda oportunidad bajando el ritmo".

Una decisión que resultó ser un acierto: "Ahora la rodilla está respondiendo. El otro día me centraba en no sentir dolor, pero me sentí bien. La mala suerte del penalti, pero la rodilla me respondió y estas dos semanas me han venido de maravilla para ponerme a tono y estar a disposición del míster".

"Es la tercera operación en esta rodilla y anímicamente no es fácil. Pero soy muy práctico y tengo más que asimilado que llegará ese momento de la retirada. Estoy mentalizado para ello", afirmó el central, que explicó su plan: "La idea es ir semana a semana y algún día esta rodilla hará retirarme. Mientras, disfruto y desde que llegué aquí todo es bueno. Somos una familia y me lo demuestran día a día y por ello voy a dar siempre el doscientos por cien".

En esa misma línea, Cala argumentó cómo afrontó esos momentos de dudas: "Cuando llegó ese momento hablé con el presidente y el míster, con mi pareja y con mis padres. Si veía que llegado el momento no se arreglaba, lo iba a dejar. Es cierto que todos intentan tranquilizarte y entre todos lo vimos, hablamos otra vez con el médico y él me dio confianza con el nuevo tratamiento. Y ha resultado ser verdad porque he vuelto a tener minutos y estar dos semanas seguidas entrenando es la mejor señal".

El zaguero del Cádiz CF, ahora, mira al futuro con optimismo: "Tampoco soy un jugador de mucho físico como puede ser un banda o lateral. Soy de colocarme bien y con eso suplo la falta de físico. Llevo ya cuatro semanas entrenando, con trabajo específico, y esta semana de parón seguimos el rodaje para encontrarme con confianza y estar preparado para el partido del domingo si el míster lo considera oportuno".