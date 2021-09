Cádiz-Barça: ¿Última oportunidad para Koeman? (previa y posible once)

Ronald Koeman, después del decepcionante empate del Barcelona el pasado lunes en el Camp Nou ante el Granada (1-1), puede beneficiarse del apretado calendario liguero para no alargar demasiado el debate sobre las carencias del equipo y el jueves tiene la oportunidad de mejorar la imagen en el estadio Nuevo Mirandilla, donde le espera un Cádiz relanzado tras sumar su primera victoria del torneo, la lograda en Vigo ante el Celta (1-2).

La formación andaluza espera repetir la hazaña lograda la pasada temporada, cuando los pupilos de Álvaro Cervera derrotaron a los catalanes por 2-1 en una de las sorpresas de la competición.

Los gaditanos intentarán aprovecharse de la situación convulsa que se vive actualmente en la entidad azulgrana por los malos resultados y, además, el triunfo obtenido el pasado viernes en Vigo ha supuesto una descarga de oxígeno de un Cádiz que no conocía la victoria hasta entonces.

Cervera quiere que su equipo se muestre con la solidez presentada en el primer tiempo contra el Celta, cuando sujetaron bien a los gallegos y anotaron sus dos goles. En cambio, en la segunda parte el conjunto gaditano sufrió lo indecible frente a los célticos, que encerraron al Cádiz en su área y dispusieron de variadas oportunidades para remontar e incluso ganar, incluidos dos remates al larguero.

En el Cádiz, no podrán estar en este partido los ya habituales lesionados José Mari Martín-Bejarano y Jon Ander Garrido.

El técnico ha aludido este miércoles a que tiene clara la alineación que opondrá a los azulgrana y que no la condiciona a la que pueda conformar el domingo ante el Rayo Vallecano en Madrid, ya que se ciñe a sus "malas experiencias" con las rotaciones y, por ello, reiteró que solo piensa en el partido del jueves.

La falta de un relevo para el banquillo, la sucesión de partidos cada tres días hasta el 2 de octubre y una indemnización de 12 millones de euros en caso de despido, son los tres elementos que ahora mismo aún sustentan a Ronald Koeman en el banquillo del Barcelona, que se enfrentará al Cádiz este jueves con un estado anímico convulso tras la derrota ante el Bayern de Múnich y el empate ante el Granada.

Y, lo de menos, son los resultados para un club que esta temporada ya es consciente de que no forma parte del primer escalón del fútbol europeo. Lo que más duele al seguidor azulgrana son las maneras, la pérdida del estilo de juego que ha caracterizado al Barça, la impotencia de no ser capaz de plasmar una idea que vaya más allá de colgar balones al área buscando un milagro.

La apuesta por los jóvenes, con una media de edad del once titular de 24,4 años ante el Granada, tampoco funcionó al no ir acompañada de un planteamiento con cara y ojos por parte de Koeman, que mientras se le agota el tiempo en el banquillo del Barça sigue justificando la imagen dada con que ahora mismo la plantilla no le da para más.

En la que debía ser la rueda de prensa previa al partido ante el Cádiz, Koeman se limitó a leer un comunicado (no aceptó preguntas de los periodistas) en el que plasmó su argumentario habitual y dejó claro que en la Liga de Campeones no se pueden esperar milagros con lo que hay y que en la Liga sería un gran éxito quedar entre los primeros clasificados.

El técnico neerlandés gozará en el Nuevo Mirandilla de un capítulo más de prórroga hasta que Laporta encuentre una solución al embrollo.

Es una incógnita lo que puede suceder en el terreno de juego, pero ni el mismo presidente ya ve favorito al Barça. "En Cádiz podemos estar seguros que el equipo intentará ganar, no sé lo qué pasará", dijo en un nuevo mensaje institucional el martes.

Mientras tanto, la enfermería, cada vez más repleta, le da nuevas excusas a Koeman. El último en caer fue el lateral izquierdo Alejandro Balde, el joven sustituto de Jordi Alba, otra de las bajas para Cádiz.

El entrenador azulgrana tampoco podrá contar con Pedro González 'Pedri', Ansu Fati (que seguramente reaparecerá el domingo ante el Levante), Ousmane Dembélé, Sergio 'Kun' Agüero y Martin Braithwaite.

Todo apunta a que la juventud en tierras gaditanas estará acompañada en el once titular por los 'veteranos' Marc-André Ter Stegen, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Philippe Coutinho y Memphis Depay.

La esperanza para el Barça es la actitud y el empeño de Ronald Araujo, la magia de Memphis y el liderazgo de Frenkie de Jong de antes del parón de selecciones, y la frescura de Pablo Páez Gavíria 'Gavi' y de Yusuf Demir. De su inspiración, a falta de un plan procedente del banquillo, dependerá la fortuna azulgrana en Cádiz.



- Alineaciones probables:



Cádiz: Ledesma; Carcelén, Haroyan, Chust, Espino; Fali, Alarcón, Álex Fernández, Salvi; Sobrino, Negredo.



Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Araujo, Dest; Sergio Busquets, Gavi, Frenkie de Jong; Demir, Coutinho, Memphis.



Árbitro: Carlos del Cerro Grande (Comité Madrileño).



Estadio: Nuevo Mirandilla.



Hora: 22.00 CET (20.00 GMT).



-------



Puestos: Cádiz (13. 5º). Barcelon (7º. 8 puntos).



La clave: El Cádiz llega más descansado, ya que jugó su último partido el viernes pasado, mientras el Barcelona lo hizo el lunes ante el Granada.



El dato: El Cádiz le ha ganado tres veces al Barcelona jugando como local y los catalanes han vencido en ocho de los trece enfrentamientos que han medido a ambos equipos en el antiguo estadio Carranza.



Las frases:



Álvaro Cervera (entrenador del Cádiz) "El Barcelona es un equipo muy peligroso y puede hacer una alineación con once internacionales".



Ronald Koeman (técnico del Barcelona): "El club está conmigo como entrenador en una situación de reconstrucción".



El entorno: La afición del Cádiz volverá a ver a su equipo contra uno de los grandes de LaLiga, ya que el año pasado el partido se jugó a puerta cerrada por la pandemia de la covid-19. EFE