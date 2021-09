Álvaro Cervera: "Nos han metido tres pero podían haber sido cinco"

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, lamentó la derrota frente al Rayo, se mostró muy critico con el juego desplegado por su equipo y aseguró que su rival fue "mejor" en todos los aspectos y les metieron tres goles como podían haber sido cinco.



El Rayo Vallecano ganó al Cádiz con un gol del colombiano Radamel Falcao, que también participó en el de su compañero Álvaro García, y otro de Isi Palazón. "Han sido mejores, han defendido mejor, han jugado mejor y nos han ganado. No hay más explicación. Estoy muy disgustado porque si nosotros creemos otra cosa no vamos bien. Nos han metido tres pero nos podían haber metido cinco", dijo Álvaro, en conferencia de prensa.



"Somos un equipo que no solemos resolver en defensa. Solo queda resignarte y buscar gente para que no pase eso. Con la pelota están los mismos problemas de siempre. Cuanto antes nos demos cuenta que la realidad es esa. Lo que ha pasado hoy puede pasarnos si no jugamos a otra cosa, como a defender bien", confesó.



El técnico del Cádiz apuntó que les "desconectó" el tercer gol a los 87 minutos de Isi Palazón y que no deben "irse arriba, pese a que lo pida el cuerpo", porque no son "capaces de pararla en ningún sitio".



"O la para el portero o es gol. A veces no hay que ir tan arriba porque pasa esto. No somos un equipo que si tiramos y nos tiran vamos a ganar. Ellos han metido tres y nuestro portero ha parado otras tres o cuatro más", concluyó.