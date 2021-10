Haroyan habla de su gol, de su adaptación, de cómo se entiende en el vestuario...

No sirvió para que el Cádiz puntuase, pero al menos le permitió a Haroyan hacer historia en LaLiga. El central armenio se estrenaba como goleador en Vallecas y ratificaba las buenas sensaciones que viene dando desde inicio de temporada y que le han permitido hacerse con un puesto en el once inicial de Álvaro Cervera.

"Me he adaptado rápido, he venido a una de las mejores ligas del mundo y es normal que se note la diferencia. Somos futbolistas profesionales, tenemos que hacer lo que nos diga el míster", señalaba en una comparecencia en la que aún necesita traductor, ya que no domina el español, y en la que pese a ello reconocía que no ha tenido problemas para adaptarse al equipo y a un campeonato tan potente. "Casi todos saben inglés en el vestuario, pero poco a poco voy aprendiendo español. Entiendo casi todo lo que me dice el míster en los entrenamientos. Voy adaptándome poco a poco", admitía.

"Ha sido muy fácil la integración, seguramente gracias a los compañeros y a la ciudad. Todo está muy bien, los entrenamientos van bien, nos preparamos para el partido ante el Valencia y espero que todo salga bien", reiteró, al tiempo que destacaba cómo había recibido en su país su estreno en una de las ligas más potentes del mundo. "La gente en Armenia está muy alegre por mi gol, me escriben por redes sociales. Estoy contento por haber marcado, pero un poco triste por el resultado. Mi pensamiento es seguir trabajando y marcar más goles. En mi carrera siempre ha sido el resultado lo más importante, aunque estoy feliz por mi gol", recordó el armenio.