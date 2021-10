Cervera feliz por "las ganas, la intensidad, el ímpetu..."

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, se mostraba contento, tras el empate, con el rendimiento defensivo de su equipo, pero no con el atacante. Y señaló que si únicamente consiguen un empate, les "falta algo".

El técnico del conjunto gaditano manifestó que mientras tengan "esta intensidad", defenderán "más o menos bien", pero insistió en que durante los partidos tienen que "conseguir hacer daño con el balón" al rival, "porque empatando sólo nos falta algo", recalcó.

Cervera indicó que los aficionados a quienes les "gusta" el fútbol de ataque "dirán que el Valencia mereció ganar", a tenor de las ocasiones creadas en la segunda parte, pero él no lo ve tan claro: "El Valencia no ha tenido llegadas rápidas que nos hubiera obligado a cambiarnos. Si hubieran marcado, el partido habría cambiado radicalmente. Las ganas, la intensidad, el ímpetu, de mis jugadores me han gustado mucho".

El entrenador del Cádiz calificó a su equipo de "sensacional" y destacó que hizo un "esfuerzo terrible", ya que "sabían que tenían que defender" en este encuentro. "El equipo ha estado sensacional, haciendo un esfuerzo terrible. El equipo sabía que teníamos que defender y con el balón se vieron los problemas que arrastramos. Me he sorprendido de la intensidad de mi equipo, no le puedo pedir nada más al equipo", afirmó.

Además, incidió en que "defender bien puede hacerlo cualquier equipo", aunque el Cádiz tiene que "hacer algo más con el balón" de lo que ha hecho frente al Valencia. "Me gustaría defender siempre con la intensidad de hoy. Aun así, el Valencia ha tenido ocasiones para marcar. Somos un equipo de Primera división y tenemos que defender bien, algo que puede hacer cualquier equipo, y hacer algo más con el balón. Hemos hecho un esfuerzo terrible por sacar un punto. Toca pensar en el siguiente e intentar mejorar", reiteró.

Para el técnico del conjunto amarillo, "sólo defender es simplificar y cuando sólo se defiende, si el otro equipo te marca" en una ocasión de gol, "cambia todo".

Así mismo, tuvo un mensaje para la incansable afición amarilla. "La afición se tiene que quedar con el empuje del equipo. La afición ha estado ayudando todo el equipo sin que saliéramos de nuestro campo. Es difícil aguantar desde fuera que al equipo le cueste salir. La afición ha estado con el equipo", zanjó.