Cervera manda a los 'fiesteros' a la grada

"Después de la derrota en Vallecas no entiendo que haya gente con ganas de fiesta. A mí no me representan y no tenían permiso. Las cosas siempre tienen consecuencias porque nunca ha pasado y no debe pasar", advertía ayer Álvaro Cervera en la previa del Cádiz-Valencia, en la que valoró las imágenes de fiesta de varios de sus jugadores tras caer hace una semana en Vallecas.



Se esperaba que algunos de ellos, como Sobrino, Chust o Akapo pudieran saltar en el once inicial y se daba por hecho que hombres como el Choco Lozano, que vive un buen inicio de campaña, contarían con minutos a lo largo del choque.



Sin embargo, las consecuencias han llegado hoy mismo y Álvaro Cervera ha dejado a los siete implicados en la grada. Akapo, Marcos Mauro, Perea, Chust, Sobrino, Andone y Lozano no tendrán hoy minutos ante el Valencia.



El técnico cadista había hecho una convocatoria de 29 jugadores porque tenía esa idea en la cabeza y que así quedara claro que su salida de la lista definitiva era un castigo. Esto independientemente de otras medidas que el club pueda adoptar siguien el regimen disciplinario.

