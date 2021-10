Pellegrini denuncia al equipo menos indicado

"El Cádiz usa artimañas para que no le hagan daño. Los árbitros no pueden permitir que se tarde tanto en sacar de portería o de los laterales", se quejaba el técnico del Betis, Manuel Pellegrini, tras el empate del Cádiz en el Benito Villamarín en la segunda jornada, en la que el club de Álvaro Cervera frenó la reacción verdiblanca con todos los argumentos que tuvo a su alcance.



El entrenador chileno tiró de números para justificar su 'denuncia'. "La liga de España es la más lenta de Europa, donde menos se juega. Los árbitros no pueden permitir que se tarde tanto en sacar de portería o de los laterales. Todos tenemos que intentar dar más ritmo para un espectáculo que la gente viene a ver", indicaba el preparador del Real Betis. Y los números, tras más de dos meses de competición, le dan la razón. LaLiga es, entre las cinco grandes ligas, la que menos minutos de juego tiene. Y eso que en este tiempo han proliferado descuentos, a veces, considerados desproporcionados.



Tras ocho jornadas disputadas, el tiempo medio de juego en los partidos se sitúa por debajo de los 53 minutos de media que ofreció la temporada pasada, cuando ya fue la que menos juego hubo en Europa. En esta edición, sólo en las jornadas 3 y 7 se ha superado esta media, quedando en el resto por debajo de unas cifras que ya deberían sonrojar al campeonato español.

52 - El promedio de tiempo efectivo en @LaLiga se sitúa en los 52.3 minutos por partido en las ocho primeras jornadas. A su vez, solo ha habido tres partidos con más de 60 minutos con el balón en juego (Real Madrid-Villarreal, Sevilla-Rayo Vallecano y Cádiz-Barcelona. Pérdidas. pic.twitter.com/mQtaq05yC2 — OptaJose (@OptaJose) October 4, 2021

En el top de minutos jugados sólo aparecen dos partidos de los clubes sevillanos, con el que debutó el Sevilla ante el Rayo (3-0), con 61,2 minutos de juego, y el que disputó el Real Betis ante el Real Madrid (0-1) y en el que casi se llegó a los 60 minutos de juego.El Madrid, precisamente, es el equipo que más aparece a la hora de ofrecer un mayor número de minutos de espectáculo. Lo curioso es el segundo equipo: el Cádiz. Justo el que Pellegrini denunciaba que paraba más el juego. El equipo de Álvaro Cervera, que tiene como sambenito el de ser el equipo más 'reservón' de LaLiga, aparece en dos de los cinco partidos en los que más juego ha habido en esta Liga, ante el Barça y el Celta. Por su parte, el Real Madrid, además del duelo ante el Betis, jugó ante el Villarreal el encuentro con más tiempo de juego del campeonato.En la parte contraria está el Getafe del ya destituido Míchel y un Valencia al que Bordalás le ha dado los mismo mecanismos que le hicieron efectivo en el equipo getafense, aunque no precisamente vistoso.