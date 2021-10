Bastida y sus planes de futuro en el Cádiz.

Álvaro Bastida, canterano del Cádiz CF que poco a poco se está asentando con el primer equipo amarillo, ha hecho balance de sus primeras experiencias en Primera. "El equipo ha empezado bien. Hemos sacado puntos ante rivales complicados. Esta es una categoría difícil. Día a día se mejora y con trabajo todo va a terminar llegando para todos", destacó Bastida, quien está muy agradecido por las oportunidades que Álvaro Cervera y su cuerpo técnico le han dado: "Tengo que darle las gracias al cuerpo técnico por las oportunidades que me han dado, estoy teniendo minutos esta temporada y ojalá que se me den muchas más. Gracias a Cervera estoy aquí, gracias al cuerpo técnico. Las palabras del míster sobre mí me vienen bien para mi autoestima y estoy muy contento con él".

Sobre el vestuario del primer plantel del Cádiz y cómo lo han acogido, Bastida dijo: "Bien, a veces alguno me mete un poco de caña pero es normal porque soy el más pequeño del equipo, pero me han acogido muy bien. Se están portando muy bien conmigo. Todos me han acogido bien, aunque quien mejor me acogió al principio fue Negredo, pero es verdad que todos me han acogido bien".

En lo personal, Álvaro Bastida también se refirió por la felicidad de los suyos: "Mi familia no se lo está creyendo. Cuando jugué en Vigo mi madre me llamó llorando. Es un sueño. Mi familia y yo lo hemos peleado desde siempre, lo estoy consiguiendo poco a poco y mi familia está muy contenta".

La cantera del Cádiz CF

El joven Álvaro Bastida también se refirió a la cantera del Cádiz y las jóvenes promesas que vienen empujando desde abajo, como él. Su consejo: "Haciendo caso a los profes, al cuerpo técnico que tengan, eso siempre. Hay que trabajar con humildad y siempre mirar hacia adelante. Mi familia y mis amigos son partes del apoyo constante que recibo".

Para concluir, también se refirió Bastida a los objetivos del Cádiz y suyos este curso: "Lo más importante es que el Cádiz siga en Primera, y ya personal pues mejorar individualmente con este gran equipo y este cuerpo técnico que tengo".