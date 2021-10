De "diamante en bruto" recomendado al Cádiz por Robinson a petardazo y presidente del fútbol de su país.

"Harris se trata de un diamante en bruto, un jugador con talento, que puede aportar grandes cosas, con futuro, y que además no ha supuesto coste alguno para el club", indicó Michael Robinson sobre el fichaje de Atiba Harris, un cnetrocampista antillano de 18 años que llegaría al Cádiz CF en 2003 y que se acabaría convirtiendo en una de las grandes decepciones de la historia del conjunto amarillo en materia de fichajes.

Avalado por el inglés y por los informes de Bobby Robson, técnico del Newcastle por aquel entonces, Harris arribó a Cádiz con ciertos problemas de visado y acompañado de su compatriota Jevon Francis, un delantero que estuvo a prueba unos días y que, por suerte para la entidad, no dio convenció al técnico José González tras una semana de trabajo.

Si en el Newcastle no pudo jugar al no conseguir la nacionalidad, el joben Atiba Harris tampoco lo hizo en el Cádiz CF, donde acabaría no disputando ni un sólo minuto oficial ni en Liga ni en Copa, saliendo en el mercado de enero en préstamo al ya desaparecido CD Linares, en Segunda B. Allí tampoco jugaría nada, volviendo a su país para enrolarse en las filas del Elco St. Peters de su ciudad natal y, luego, hacer carrera en la MLS de Estados Unidos, recién creada por aquellos años. También jugó en el Murciélagos de México, colgando las botas el curso pasado, a los 36 años.

Y del césped a los despachos. Atiba Harris, ese fichaje que llegara a Cádiz recomendado por Michael Robinson y rápidamente se convirtiera en uno de los grandes petardazos amarillos, ha sido nombrado recientemente presidente de la Asociación de Fútbol de San Cristobal y Nieves, logrando 15 de los 26 votos posibles, frente a los 11 de su principal rival, Don Grant.

En su primer discurso como presidente, el ex cadista Atiba Harris prometió elevar el nivel del fútbol en San Cristobal y Nieves: "Será inclusivo y equitativo en todos los ámbitos, tanto en San Cristóbal como en Nieves. Lo que sea que esté sucediendo en San Cristóbal también debería estar sucediendo en Nieves".

A Harris, durante sus primeras palabras como presidente, tampoco le faltó la ambición que le caracterizó como futbolista y que le llevó a probar fortuna en la Premier y en LaLiga: "Creo firmemente que podemos clasificarnos para una Copa del Mundo juvenil porque hay un talento puro para ese nivel y vamos a presionar para lograrlo. Además, el fútbol femenino es algo muy querido para mí y vamos a estar prestando mucha atención a esto".