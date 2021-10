Chust: "El primer día que llegué al Cádiz vino Fali y me explicó las cosas..."

Víctor Chust vive su primer año en la élite. Pasó de la cantera del Real Madrid, tras debutar con el primer equipo, a un Cádiz que asegura, en una entrevista con EFE, que le "ha sorprendido para bien" ya que "tiene todo lo que teníamos en el Madrid".

El central, ambidiestro, cambió de club y de estilo. De ser protagonista con el balón, algo que recupera al ser llamado por Luis de la Fuente para la selección española sub-21, a jugar más directo, balones largos y no pensar tanto en la posesión. Esta fue una de las razones, además de la confianza desde el primer momento, que le hicieron querer jugar en el Cádiz.

Pregunta: ¿Es ambidiestro?

Respuesta: Sí, desde pequeño mi padre siempre me decía que le diese con la izquierda y han pasado los años y me siento más cómodo en el perfil zurdo, porque creo que puedo dar más salidas con ambas piernas, y ya de tanto jugar ahí manejo muy bien la izquierda.

- Ese aspecto le tuvo que venir muy bien en la cantera del Real Madrid, donde en los partidos suele ser protagonista con el balón, pero ahora está en un Cádiz con un estilo totalmente diferente. ¿Cómo ha sido esa transición?

- Hay que adaptarse. En el Castilla hubo partidos que no jugamos al estilo que queríamos en ese momento. Es verdad que tienes un periodo de transición, pero en una semana o dos te acostumbras y tienes que hacer lo que el entrenador quiere, que para eso te pone.

- Hablando del Castilla. A Raúl se le ve intenso desde fuera. ¿Cómo es desde dentro?

- Es un reflejo de lo que ha sido como jugador. Es constante, nos inculca los valores del Madrid y que él ha tenido como jugador. Es partidario de dejarlo todo en el campo, dejarse la piel, que si fallas no pasa nada porque lo importante es la siguiente€ hace mucho hincapié en esos aspectos y a la gente joven como nosotros nos viene bien.

- ¿Cómo fue su verano? ¿Esperaba tener un hueco en el primer equipo del Real Madrid?

- Yo estaba tranquilo, soy un jugador del club y hago lo que ellos me dicen. Con la llegada de Vallejo estaba más complicado tener un hueco en el primer equipo y decidí tener oportunidades en primera, que me iba a venir bien para curtirme en la élite.

- Hablando de Vallejo. En los Juegos Olímpicos hablé con él y me decía que el Real Madrid era como estar en Disney World por las instalaciones que tiene. ¿Echa de menos algo ahora que está en el Cádiz?

- La verdad que no. Cuando sales del Madrid, que como siempre digo es una burbuja, pensaba que me iban a faltar muchas cosas por ir a un club más humilde, pero la verdad que el Cádiz me ha sorprendido para bien porque tiene todo lo que teníamos en el Madrid y ponen mucho hincapié en que tengamos todo a nuestra disposición para ser mejores futbolistas. Eso me sorprendió para bien.

- ¿Por qué se decidió por el Cádiz?

R: Fueron los que más interés mostraron. Desde que se abrió el mercado fue el primero que habló con el Madrid y también el míster hizo mucho hincapié en que fuese para allá. También es un juego diferente y que me faltaba adquirir.

- ¿Cómo fue esa primera charla con Cervera para contarte su estilo? Porque usted llegó de una escuela diferente.

R: El primer día que llegué vino Fali y me explicó las cosas (ríe). Me dijo "¡chaval! Vienes de la cantera del Madrid, sé que allí se juega al toque, pero aquí no es así y ya te darás cuenta". Cogí más o menos lo que me dijo y viendo los entrenamientos cogí esos conceptos, que son diferentes como jugar más por fuera y en largo; no arriesgar tanto. En el Cádiz nos hacemos grandes cuando conseguimos la portería a cero y eso es lo que tienes que hacer. Manda el míster, es lo que pide y lo que hay que hacer.

- ¿Alguna anécdota que hayas tenido con Fali? Que se pueda contar.

- No€ con él, con el 'Choco' Lozano, Sobrino siempre tenemos muy buen rollo y siempre con respeto, por ahora (ríe) ya veremos en el futuro. Me harán alguna de las suyas (ríe).

- Y ha llegado al Cádiz coincidiendo con la vuelta del público a las gradas. Jugar de local con el Cádiz tiene que ser especial.

- Sí. La afición es exigente, pero nos entiende. Está muy con el equipo y nos ayuda muchísimo. Ir al Carranza, bueno, al Nuevo Mirandilla como se llama ahora, es un lujo porque sientes que la afición está contigo en los momentos buenos y en los malos y eso, sobre todo a jugadores jóvenes como yo, ayuda bastante que sepas que la afición te esté apoyando en todo momento.

- Todavía cuesta decir Nuevo Mirandilla.

- Sí, los cambios cuestan, pero es el nuevo nombre y habrá que llamarle así.

- Usted no estuvo la temporada pasada, que fue muy buena, y en esta está costando un poco más. ¿Cómo está el vestuario?

- Somos conscientes de que tenemos que sufrir. La temporada pasada lo hicieron muy bien, pero también sufrieron en algunos momentos. Como decimos, las segundas temporadas siempre cuestan un poco más porque los equipos te tienen más estudiado y no puedes dar la sorpresa, por así decirlo. Pero estamos trabajando para mejorar cosas, sobre todo en dejar la portería a cero y tenemos tiempo y margen de mejora.

- En clave sub 21, este martes jugáis contra Irlanda del Norte y sin Hugo Guillamón usted apunta a titular, ¿le ha dicho algo Luis de la Fuente?

- Nunca se sabe. Ha venido también Fontán, que lo está haciendo muy bien. Yo estoy a la espera de que el míster decida, yo soy uno más.

- Habitual en las categorías inferiores de la selección española, el viernes hizo su debut con la sub 21. ¿Cómo fue?

- No me lo esperaba. Es raro que cambien a un central, pero como los dos tenían amarilla Luis decidió sacarme a mí para proteger un poco más esa zona por si había que hacer alguna falta en esa zona. Muy orgulloso y contento. Para alguien como yo que viene de la sub-16 y sub-17 me da mucha alegría. Es un proceso más que me va a servir para el futuro.

- Costó mucho ganar a Eslovaquia. ¿Se enfadó mucho Luis de la Fuente por los errores atrás?

- Es normal que Luis estuviese un poco enfadado, pero siempre nos apoya. Creo que es algo normal porque hay muchos compañeros nuevos y poco tiempo de trabajo. También es normal tener un partido malo, pero lo importante es que sacamos los tres puntos.

- ¿Se le pasó por la cabeza dar un balón largo a la banda en el primer balón que tocó? Con España vuelve a cambiar el estilo.

- (Ríe). Sí que es verdad que los primeros días entrenando me costó un poco más asimilar que tenía que jugar al pie y todo eso, pero luego ya en el partido nada, vengo acostumbrado del Madrid y de las categorías inferiores de España.