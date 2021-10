Óscar Arias: "Creo que al Cádiz, con la mentalidad de Cervera, le costará un poco más este año"

Óscar Arias, quien dejara la dirección deportiva del Cádiz CF el pasado mes de enero tras llegar a un acuerdo las partes para no seguir unidos como consecuencia de las diferencias existentes entre el director deportivo y el técnico amarillo, Álvaro Cervera, ha atendido a ESTADIO Deportivo en una extensa entrevista en la que, entre muchas otras cosas, tras la actualidad del conjunto amarillo, así como su relación con el presidente Manuel Vizcaíno y Cervera.

- ¿Cómo está viendo al Cádiz CF en este inicio de temporada?

- En la tónica de lo que es. El Cádiz tiene una mentalidad y una idea que es la de su técnico y juegan a eso. Ahí no hay conjeturas de otro tipo, ellos tratan de que el partido no se juegue y a aprovechar en alguna situación favorable que se le pueda presentar de cara a la puerta contraria. Ese es su planteamiento, lo que allí está asumido y con esa filosofía es la que van adelante. El año pasado le salió bien y éste, de momento... Creo que les va a costar un poquito más.

- Una relación estrecha entre el director deportivo y el entrenador se antoja clave para cualquier proyecto, ¿no?

- Es fundamental que haya buena sintonía, que haya por lo menos comunicación y que se trabaje de la mano en el ámbito profesional. Uno no necesita ser amigo para tener una relación profesional buena. Uno, cuando termina de trabajar, se va a tomar una cerveza con quien considera, no tiene por qué intimar. Pero sí es cierto que es necesario que haya una buena relación porque eso facilita muchísimo la toma de decisiones y te vas a acercar más a acertar que a equivocarte.

- Y eso, en el Cádiz, parece que no existió con Cervera.

- No. Era complicado. Allí la relación con el técnico no era la mejor y al final pues llega un momento en el que se genera mucho desgaste y tomé la decisión de no continuar.

- ¿Falló la comunicación?

- Comunicación sí había. El técnico, en todo momento, siempre ha estado informado de los movimientos que se han hecho. Otra cosa es cómo se gestionan las cosas, pero la información siempre la ha tenido de primera mano y yo como director deportivo, mi obligación era tratar de hacer un equipo lo más competitivo posible dentro de lo que el entrenador demanda. Esa es la función que nos toca hacer y en la que se trabajó. Y bajo mi opinión se trabajó bien. El año pasado se tomaron decisiones que luego se demostraron que fueron acertadas y que el equipo respondió y consiguió el objetivo de mantenerse. Yo llegué a Cádiz con el objetivo de subir al equipo y mantenerlo, y eso es lo que se hizo. Una vez que se cumplió el objetivo, vista la situación, decidí marcharme.

- Algunos de sus fichajes siguen siendo importantes hoy día.

- Siempre se habla mucho de los fichajes de uno y de los fichajes de otro. Al final siempre hay un responsable, cuando el equipo gana el entrenador es el responsable, y podemos decir si yo o el presidente también tenemos responsabilidad. Al final todos trabajamos en conjunto y hay unos reponsables que finalmente toman las decisiones. En cuanto a las alineaciones y a la gestión de la plantilla es el entrenador y a la planificación y la configuración de la plantilla es el director deportivo. Los jugadores, por tanto, tanto los que salen mejor como los que salen peor, son todos mi responsabilidad. Y luego lo que pasa en el campo, ya es responsabilidad del técnico.

- ¿Cómo es Vizcaíno como presidente? ¿Se mete mucho en la planificación?

- La mayoría de los presidentes suelen estar muy cercanos al trabajo de la dirección deportiva de los clubes porque son los máximos responsables y son los que tienen que estar un poco encima de todo. Él, como otros tantos, está muy encima de todo lo que pasa en el Cádiz CF, y sobre la parcela deportiva también.

- ¿Alguna espinita tras su adiós del Cádiz CF?

- Se va uno con un poco de tristeza, con el objetivo de cumplir unos objetivos concretos que se cumplieron perfectamente pues tener que marcharte por cuestiones extradeportivas te deja un poquito de tristeza. Pero estoy muy contento de mi etapa allí, ha sido una experiencia positiva en cuanto al crecimiento personal. Se consiguieron los objetivos marcados y ahora a abrir otra etapa en otro sitio. No quiero darle más vueltas al tema. Yo ya comenté todo lo que tenía que comentar en su momento. Es una etapa profesional de mi vida ya cerrada y no quiero darle más vueltas.