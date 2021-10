Cervera: "El Espanyol nos dio un repaso en pretemporada".

Como es habitual, Álvaro Cervera, técnico del Cádiz CF, ha atendido a los medios de comunicación durante la rueda de prensa previa del partido que el conjunto amarillo disputará este lunes ante el Espanyol.

El Espanyol-Cádiz: "Hemos tenido dos semanas para trabajar, pero a veces en cuadro por las selecciones y también mucho viento de levante. Hemos trabajado duro, tenemos ahora dos partidos muy importantes para nosotros y luego dos semanas muy intensas de viajes en el día, llegando tarde. Estas semanas van a ser claves porque sabemos lo que tenemos en la cabeza".

El rival: "Es como si estuviésemos a miércoles porque el partido es el lunes. No sé qué jugadores van a jugar en nuestro equipo, hay que ver cómo llegan también Arzamendia y Tomás. El Espanyol jugó contra nosotros en pretemporada, nos dieron un repaso y jugaron mejor que nosotros, pero eso tiene que servirnos como aprendizaje. Tenemos una forma de jugar que, si la cambiamos, somos vulnerables. Juegan en casa, juegan bien, tienen buenos futbolistas con experiencia en LaLiga Santander. Va a ser complicado, pero sabemos que si somos nosotros podemos sacar algo en cualquier campo haciendo las cosas bien".

La vuelta de José Mari: "José Mari hace cosas con el grupo, pero no lo hace todo. Va entrando poco a poco. Está incorporado a los entrenamientos, que es una alegría tremenda, pero no está todavía como para jugar. Todavía eso no".

Aspectos a mejorar: "Nos gustaría defender un poco más adelante porque así es más fácil llegar a portería contraria, pero nos está costando. Si defiendes atrás es cuestión de supervivencia, es como esperar a que te marquen. No estamos ágiles con la pelota, la perdemos rápido y hay que mejorar esas dos cosas, el manejo con el balón y el defender más adelante. Tenemos que venirnos muy atrás porque los contrarios así nos obligan".

Los peligros del Espanyol: "Que se sientan cómodos con el balón es peligroso. Al entrenador le gusta jugar con un 4-3-3. Ficha jugadores que tienen el balón en situaciones incluso incómodas. Si llegan cómodos con el balón arriba, crean mucho peligro. Si no, sufren como todos, pero veo que si están cómodos puede ganar a cualquiera, como hicieron con el Real Madrid".

Álvaro Bastida: "Siempre lo he dicho, pero es un chaval muy joven. Está bien de la cabeza y muy bien rodeado. Creo que va a ser muy buen futbolista. Ojalá tenga suerte de tener gente que le haga crecer. Cada día es mejor, cada día me convence más. No creo que debamos darle tanta responsabilidad. Si se le cuida, va a ser importante".