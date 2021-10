Bastida no pierde la humildad: "Hasta Cristiano Ronaldo dice que tiene que mejorar..."

El centrocampista Álvaro Bastida se ha convertido en la gran promesa del Cádiz CF, una vez que poco a poco se ha ido asentando en el primer equipo amarillo de la mano de Álvaro Cervera. Un protagonismo que le ha llevado a la sub 18 de España, donde incluso ha sido capitán en uno de los tres partidos del torneo internacional disputado en Rumanía. En clara progresión, son varios los clubes que lo vienen siguiendo desde hace años, entre ellos el Sevilla FC. De ahí que en el Nuevo Mirandilla estén estudiando la posibilidad de atarlo en corto con una mejora de contrato que aumentaría, también, su cláusula de rescisión.

"La verdad es que ha sido una semana y media muy buena, una muy buena experiencia acompañado de compañeros increíbles y un cuerpo técnico muy bueno. He aprendido cositas, como siempre, y lo he disfrutado al máximo", aseguró Bastida en los medios oficiales del club, donde siguió argumentando su sorpresa: "En el segundo partido ejercí de capitán, que lo acogí con una ilusión increíble cuando me lo dijo el míster. También muy contento por haber marcado el gol de la victoria en el último partido ante Portugal. Sobre todo, la experiencia es lo que más me quedo de todo esto".

"Me quedé en shock cuando me lo dijo el entrenador, la verdad. ¿Yo capitán de la Selección? Mucha ilusión, mucha responsabilidad y muy contento por haberlo vivido", dice el internacional sub 18, quien acabó su aventura internacional como capitán de la selección y con un título: "Todo perfecto, lo he vivido con mucha ilusión. Tengo que darle las gracias a mis compañeros por habérmelo hecho todo tan fácil".

Su familia, logicamente, disfruta junto a él de su éxito: "Mi familia me dijo que lo había disfrutado mucho viéndome y que, sobre todo, siga trabajando, que esto acaba de empezar". Un gozo que, por otro lado, no le hace distraerse del camino tomado. Trabajo, trabajo y más trabajo; el joven Bastida lo tiene claro: "Son muchas cosas, pero con calma y trabajando poco a poco cada día se consigue todo. Mejorar hay que mejorar siempre. Hasta Cristiano Ronaldo dice que tiene que mejorar, así que hay que mejorar día a día. Entrenar con el primer equipo se mejora el ritmo de los partidos, la circulación, todo eso se nota y lo he mejorado mucho, pero tengo que seguir mejorando mucho todavía".

La guasa del vestuario del Cádiz: "Ganando y siendo capitán me han metido más cañita que otras veces, pero eso es algo que yo también disfruto".