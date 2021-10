Juicio rápido y multa para Osmajic.

Mientras que el Cádiz CF de Álvaro Cervera no acaba de arrancar esta temporada en lo deportivo, en el conjunto amarillo tratan de ir dejando atrás los problemas extradeportivos que han convertido en noticia a la entidad gaditana.

El último, una pelea nocturna del delantero montenegrino Osmajic que ha quedado resuelta con una multa de unos 450 euros, tal y como ha informado Diario de Cádiz.

El futbolista ha sido sometido a un juicio rápido con el que se ha cerrado la investigación de la trifulca en la que se vio envuelto. La sanción judicial es de una cuantía baja, lo que confirma que todo queda como un incidente leve.

Ahora, lo importante para el club es recuperar al delantero montenegrino en lo deportivo, habiendo sido apartado con el primer filial. El pasado fin de semana jugó con el Cádiz B y por el momento seguirá con el filial amarillo. La decisión de si se reincorpora al primer equipo será del propio Álvaro Cervera.

El propio Osmajic ofreció su versión de los hechos el pasado viernes y asumió con profesionalidad el hecho de pasar de Primera división a hacerlo en la Segunda RFEF. "Fui atacado por dos tipos que estaban borrachos y drogados que me atacaron con un botellazo en la cabeza. Me quería ir a casa, pero me esperaron enfrente y me volvieron a atacar. Tuve que defenderme", indicó en sus redes sociales.