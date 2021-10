Tomás Alarcón, el "privilegio" de ir con Chile y "una final para el Cádiz" en pleno mes de octubre

El mediocentro chileno del Cádiz CF Tomás Alarcón ha declarado este jueves que "pelear" por un puesto en la selección de su país es un "privilegio" porque en ella "hay jugadores de mucha calidad", y que cada vez que es convocado por el uruguayo Martín Lasarte tiene la "mentalidad clara" de "dar lo mejor".



Sobre el cambio que supone dejar de entrenarse con su equipo para acudir a una convocatoria internacional, el centrocampista de Rancagua señaló en rueda de prensa que no le ha "influido" y que sabe "separar la selección y el club".



Tras su llegada a Cádiz el verano pasado, procedente del O'Higgins, Alarcón confesó que tener a su familia "cerca" en los primeros meses fue "fundamental" para su adaptación y que los suyos están "muy felices" con su integración, ya que "sabían que iba a ser un golpe de adaptación" para él, añadió.



El Cádiz CF recibirá al Deportivo Alavés este sábado a las 16:15 horas en un partido que el volante chileno valora como "una final", en la que ganar les "puede dar mucha confianza" y perder podría dejar a los amarillos "llenos de dudas".





Alarcón indicó que los jugadores del Cádiz no se deberían "desorientar dentro de la cancha" para no volver a caer derrotados: "Los resultados son los que perjudican en el juego que hemos hecho", afirmó. Para el jugador chileno, es "fundamental no recibir goles" y consideró que ello "va a marcar mucho la diferencia" en los partidos de LaLiga posteriores.