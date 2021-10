Cervera admite que es "una bofetada muy fuerte"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, admitía tras la derrota que "cualquier golpe pequeño es una bofetada muy fuerte", en referencia al dudoso penalti que les pitaron en los primeros minutos del partido.

El técnico del conjunto gaditano manifestó que no hicieron "un mal partido" y destacó que han tirado "muchas veces a gol, sacado catorce saques de esquina" en unos "buenos registros". En este sentido, Cervera explicó que han perdido el duelo por "cosas que antes no pasaban y ahora pasan", y recalcó que el encuentro "en general no es malo", pero reconoció que el resultado "es muy malo".

El gol de penalti logrado por el Alavés en el minuto 4 "marca" el partido para el entrenador amarillo, porque "está claro que, ante un equipo como el Cádiz, con las dificultades que tiene ahora mismo y en la situación que está, un gol como este marca el devenir del duelo. "No es una piedra que te caiga encima, es prácticamente una losa encima", señaló.

Cervera, por último, manifestó que le preocupan los aspectos "psicológico" y "deportivo" y reconoció que no le gusta "estar en esta situación", con una mala racha de resultados y abajo en la tabla, porque no se manejan bien en ella.