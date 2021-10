Betis y Cádiz, en el Top de los 'jugones' de LaLiga; Bordalás, en su línea

Aunque fueron unas palabras de Manuel Pellegrini las que abrieron el debate, el técnico verdiblanco no hizo sino reflejar un hecho público que los datos habían reflejado: que entre los cinco grandes campeonatos europeos, LaLiga es la que menos tiempo de juego real ofrecía.

Ya fuera porque el protagonismo arbitral es mayor y aquí se corta demasiado el juego o porque hay equipos que se manejan mejor en esa situación y tratan de destruir y romper el ritmo más que de crear, la realidad es que los números no hablan muy bien del espectáculo en el campeonato español.

Por lógica, a clubes como Real Madrid y Barcelona, que sufren cuando no tienen el balón, les interesa que éste esté el máximo tiempo posible en juego, pero hay otros clubes como Villarreal o Real Betis que se meten junto a los tres poderosos como los que más tiempo de juego mantienen en sus partidos.

El caso curioso es el del Cádiz. Precisamente, Pellegrini denunció tras el Betis-Cádiz que el conjunto amarillo para mucho los partidos, pero debería ser un problema de ese encuentro concreto porque el equipo que adiestra Álvaro Cervera se encuentra, justo por detrás del Betis, entre los equipos que más tiempo de juego hay en LaLiga.

Y el Sevilla FC, desde su octava plaza, también ayuda con el fútbol control que practica Lopetegui a que LaLiga suba en este ránking, aunque sus rivales ya se encarguen de que sus partidos no tengan la continuidad que el técnico guipuzcoano quisiera.

Lo curioso, o no tanto, de este ránking publicado por Opta es que en la cola aparezca un Valencia en el que ya se nota con sólo dos meses de competición el sello de Bordalás. Algo que le valió en el arranque, pero que no le está sirviendo en estos seis últimos partidos, en los que no ha sumado ninguna victoria.