El trabajo de Jonsson tiene recompensa

Las Selecciones vuelven a la carga y algunas convocatorias han dejado sorpresas. Jens Jonsson, centrocampista del Cádiz, ha sido una de esas novedades. Si bien el jugador ya ha participado con anterioridad en la Selección de Dinamarca, las llamadas de Kasper Hjulmand cesaron en las últimas ocasiones y, ahora, con el cuadro danés ya clasificado para el Mundial 2022, Jens Jonsson volverá a defender a su país.

El centrocampista no vivió su mejor momento el pasado verano, cuando la Selección de Dinamarca no contó con él para disputar la Eurocopa a pesar de haber tenido protagonismo en los partidos clasificatorios. Por si fuera poco, sufrió una lesión en la pretemporada que le impidió comenzar la Liga a su máximo rendimiento.

Álvaro Cervera afirmó en rueda de prensa que el jugador no estaba del todo bien y que hasta que no alcanzara su mejor rendimiento no recuperaría su lugar indiscutible en el once inicial. Cosa que ya ha sucedido y, además, también ha recibido nuevamente la llamada de la Selección danesa.

El jugador comenzó la temporada falto de confianza, pero no por eso ha trabajado menos. Ahora, gracias a ese esfuerzo, ha conseguido que todo vuelva a la normalidad. La convocatoria de Kasper Hjulmand le puede venir muy bien para regresar a Cádiz cargando de confianza y energía.

Dinamarca ya está clasificada para el Mundial 2022. En este próximo parón disputarán dos encuentros. El primero será ante Islas Feroe el 12 de noviembre y, tres días después, el combinado danés se verá la cara con la Selección de Escocia. También otros compañeros del Cádiz han recibido la llamada de sus Selecciones.