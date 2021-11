La revolución en la delantera que el Cádiz contempla para el mercado de enero.

Llega el Cádiz CF con buen sabor de boca al parón liguero del mes de noviembre, después de haberse impuesto esta jornada en San Mamés al Athletic Club por 0-1 con gol de Salvo. Tres puntos de oro que dejan al conjunto amarillo fuera de los puestos de descenso, a un punto.

Pese a ello, en el Nuevo Mirandilla saben que el inicio de temporada no está siendo el esperado y que el equipo dirigido por Álvaro Cervera está pasando bastantes más apuros de los que gustaría a todos.

Falta gol y la delantera está en el centro de todas las miradas. El Choco Lozano es el atacante más en forma, con cuatro goles. Unos números que, en parte, se deben al 'hat-trick' conseguido ante el Villarreal y que no sirvieron para sumar los tres puntos en La Cerámica, cediendo el empate en el tramo final del partido. Con dos tantos lo sigue Negredo, ambos de penalti (Betis y Mallorca).

Ningún otro delantero aparece entre los goleadores del Cádiz CF a esta altura de la competición: Espino y Álex Fernández, por partida doble; Salvi y Haroyan. Mientras que Sobrino no brilla por su pegada, el montenegrino Osmajic ha sido noticia más por lo extradeportivo que por lo ocurrido sobre el campo, habiendo sido apartado, incluso, del primer equipo y habiendo formado parte de la disciplina del primer filial.

Florin Andone, por su parte, no ha contado con la confianza de Cervera hasta la fecha, habiendo sumado tan sólo 108 minutos de juego en tres partidos. En otros cuatro, además, ni siquiera ha ido convocado. De ahí que la dirección deportiva del Cádiz CF esté trabajando ya en la posibilidad de reforzar el ataque el próximo mercado de enero, tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo por diversas fuentes conocedoras del mercado en clave amarillo.

De hecho, en la entidad que preside Manuel Vizcaíno no descartan acometer una auténtica revolución en enero, siempre y cuando el mercado se lo permita y los fondos también. Para ello, en primer lugar, habría que hacer hueco, siendo la intención del Cádiz CF la de buscarle un nuevo destino al rumano Florin Andone. Con ello no sólo se liberaría una plaza arriba, sino que también se ahorraría una ficha importante.

Algo similar ocurre con Osmajic, cuyas aventuras durante la noche no han gustado nada en el club. Tras ser el delantero revelación durante la pretemporada, en este inicio de curso no ha rendido al nivel esperado y no descartan su salida si llega una oferta interesante. Su agente, Igor Gluscevic, ya está al tanto de ello.

La idea, lógicamente, es reforzar el ataque con un refuerzo de nivel. Un delantero que, a priori, asegure goles y que aporte un rendimiento inmediato. Y eso no es barato. De ahí que se contemple la posibilidad de que llegue en préstamo y con opción de compra a ser posible.

Hará falta dinero para ello, por lo que sacar algo de un hipotético traspaso de Álex Fernández en enero y evitar que se marche libre en enero si no renueva, es otra de las vías de financiación que se contemplan en Cádiz.