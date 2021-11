Vizcaíno tiende la mano a Cervera.

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, estuvo este pasado lunes en la entrega de premios de la Peña Aguada Amarilla. Un acto en el que el máximo mandatario del conjunto cadista aprovechó para valorar a la plantilla y elogiar la figura del entrenador, con el que mantiene una relación algo deteriorada desde el incidente del Cádiz-Valencia del pasado 3 de octubre.

"Tenemos una grandísima plantilla, un grandísimo entrenador y un grandísimo club y vamos a seguir creciendo. Y mientras yo siga siendo presidente, que lo voy a ser una jartá de años porque no me he aburrido ni me voy a aburrir, vamos a crecer cada año. Y si para crecer hay que tener un estadio nuevo, vamos a luchar por tener un estadio nuevo, y si hay que hacer cosas distintas, haremos cosas distintas", dijo Vizcaíno en palabras recogidas por Portal Cadista.

En la misma línea, el empresario sevillano lanzó un claro mensaje de optimismo: "Nosotros no solo nos vamos a mantener en Primera división, sino que no vamos a dejar de parar de crecer".

Al margen de ello, explicó como llamó a Pepe Mata para que se incorporara al Cádiz CF, así como a Álvaro Negredo, ambos reconocidos por la peña cadista. "Yo no era cadista y ahora sí lo soy", aseveró Vizcaíno.

Vaticinó, por último, que el Cádiz CF no va a dejar de crecer en los próximos años: "No nos vamos a resignar con lo del resultado me da igual porque a mi no me da igual".