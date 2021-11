La renovación de Álex Fernández con el Cádiz y el interés del Betis, según Vizcaíno.

No sólo habló Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, sobre el delantero montenegrino Milutin Osmajic y su polémico escarceo nocturno, sino que el mandamás amarillo también se refirió a otros nombres propios durante su extensa entrevista con ESTADIO Deportivo. Entre ellos, Álex Fernández, quien acaba contrato el próximo 30 de junio y quien no acaba de renovar con el Cádiz CF, siendo varios los clubes que siguen de cerca su situación. Uno de los interesados, el Betis, que viene siguiéndolo desde hace varios mercados y que ahora, que queda libre, está dispuesto a echarle el lazo.

"Llevamos hablando año y medio y (la renovación) no avanza", reconoce Manuel Vizcaíno a ESTADIO Deportivo, al mismo tiempo que sigue argumentando el estado de las negociaciones: "Cada uno defiende lo suyo. Álex también forma parte de la familia. Creo que Álex le debe mucho al Cádiz, porque ha evolucionado mucho desde aquel jugador que llegó del Elche al que es hoy. Creo que hay una diferencia y creo que el 80% o el 90% de su crecimiento se lo debe al entrenador".

Sobre si la renovación puede darse, o no, por rota a estas alturas, pudiendo negociar el el futbolista como agente libre a partir del próximo 1 de enero, Manuel Vizcaíno tiró de optimismo y confía en que pueda retomarse hasta llegar a buen puerto: "Las conversaciones, aunque estén paradas ahora mismo, siguen abiertas y si se retoman buscaremos un equilibrio y si no entenderemos que los caminos se tienen que separar. Es ley del fútbol. Álex hoy es titular, hace quince días no lo era. El fútbol es eso. En cualquier caso Álex siempre ha rendido y ha cumplido con lo que se le ha pedido y eso es de agradecer".

Sobre el interés del Betis, que hoy por hoy es la primera opción para Álex Fernández, tal y como avanzó ESTADIO Deportivo, Vizcaíno se mostró bastante más crítico, defendiendo los intereses del Cádiz CF: "A mí el Betis no me ha llamado. Creo que el Betis si estuviera pendiente de Álex habría llamado al Cádiz. Para mí el interés del Betis a través de los periódicos no es interés. Si el Betis lo quiere fichar libre el 1 de enero lo puede hacer".

Una postura lógíca, la del presidente, pero que no se corresponde del todo con la práctica habitual en el fútbol. Y es que siendo Álex Fernández un futbolista que acaba contrato, ni el Betis ni ningún otro equipo tendrían por qué llamar al Cádiz CF al respecto. "A mí no me han llegado. Puede que le hayan llegado al representante, pero a mí no me han llegado", apostilló Vizcaíno.

Tal y como viene informando ESTADIO Deportivo, el Betis y el representante de Álex Fernández ya han entablado varias conversaciones, estando bastante encauzado un futuro acuerdo. Con la renovación con el Cádiz parada desde hace bastantes meses y con el jugador más abierto que nunca a afrontar un nuevo reto deportivo, sólo faltaría llegar a un último entendimiento en las condiciones, estando los de Heliópolis mucho más próximos a las exigencias del mediocentro, quien pedía al Cádiz CF cuatro años de contrato y una mejora de ficha.

Con todas las cartas sobre la mesa, llega ahora el turno de que el propio futbolista se pronuncie al respecto, comunicando al Cádiz CF su decisión en estas fechas, como tiene intención de hacer.