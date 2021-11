Álex Fernández, pretendido por el Betis, es rotundo con su futuro: "No hay oferta del Cádiz; y sí, he hablado con varios clubes"

El futuro de Álex Fernández sigue sin estar del todo claro, pero tal y como adelantó ESTADIO Deportivo, el jugador no tiene una oferta del Cádiz sobre la mesa y el Betis puja por su incorporación. El presidente del Submarino Amarillo, Manuel Vizcaíno, afirmó en una entrevista concedida a este medio que "llevamos hablando año y medio y (la renovación) no avanza".

Ahora es Álex Fernández el que afirmó en una entrevista concedida a Onda Cero que "No tengo ninguna oferta sobre la mesa. Hace tiempo que hablamos de ello, pero sin entendimiento". Y añadió que "La relación (con Manuel Vizcaíno) es buena y fluida, pero no hemos tratado el tema de la renovación. A día de hoy no hay movimiento para una renovación".

El madrileño fue claro al expresar su deseo de continuar en el club, pero para eso espera que él y el club lleguen a un acuerdo. "Soy cadista y aquí he encontrado mi club y mi sitio. Me siento muy responsable del crecimiento del club y siempre estaré abierto a continuar y renovar, pero ambas partes debemos tender la mano. Con buena fe las dos partes, pues llegaremos a un entendimiento".

"Hay equipos que me han llamado y saben mi situación. Como buen profesional escucho todo, aunque la prioridad se la doy al Cádiz. Ahora bien, no se pueden cerrar puertas. No voy a pararme porque necesito jugar, ser profesional e importante dentro de un club", explicó el mediocentro del Cádiz.

Además, también comentó que, por el momento, no ha cerrado acuerdo con ningún club. "No tengo preacuerdo con ningún club. He hablado con varios, sí, pero no haré nada a espaldas del Cádiz. Si no llego a un acuerdo con el Cádiz, el club sería el primero en saberlo".

Finalmente, volvió a mostrar sus ganas de continuar en el club de la Tacita de Plata. "La puerta está abierta a posibles negociaciones. Estoy feliz en el Cádiz y tengo muy buena relación con Manolo Vizcaíno. Él también la tiene con mi agente y con mi familia, pero no hubo un movimiento oficial en los últimos meses. Me siento muy valorado en el club, pero es la primera vez en cinco años que no estoy seguro de mi futuro. Por eso estoy triste, pero a la espera de acontecimientos".