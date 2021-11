Vizcaíno: "Queremos crecer; no quedar de equipo pequeño"

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, concedió una entrevista a ESTADIO Deportivo en la que habló sobre toda la actualidad del club amarillo. El máximo mandatario del club habló sobre Osmajic y la actual situación de la renovación de Álex Fernández. Pero, además, valoró el inicio de la temporada y las incorporaciones del mercado de verano, con los que afirma estar muy contento en líneas generales. La renovación de Salvi también sigue pendiente, pero el presidente se muestra tranquilo. El objetivo de Vizcaíno, que el Cádiz siga creciendo.

- ¿Cómo está viendo al equipo en este arranque de la competición?

- Bien. En la segunda temporada en Primera División, que se supone que es más difícil que la primera, creo que el equipo tiene menos puntos de los que se ha merecido en el terreno de juego. El entrenador lo dijo, que el partido ante Osasuna nos marcó y nos dejó tocados. Ha medido nuestra capacidad de reacción y nuestra fortaleza en todos los sentidos. Ha medido también la capacidad de aguantar las costuras del traje y, en ese sentido, estamos contentos, sin echar las campanas al vuelo, de haber pasado momentos complicados y estamos sabiendo dominar la situación y dar la cara cuando las cosas se han puesto feas. Siguen estándolo porque va a ser una temporada en la que vamos a pasarlo mal porque nos corresponde pasarlo mal por muchos motivos. Estamos tranquilos en cuanto a la capacidad del equipo de rehacerse y demostrar lo que vale.

- La victoria ante el Athletic llega en un momento oportuno.

- En la intensidad con la que se vive el fútbol, tener algún que otro día de tranquilidad se agradece. Creo que esa victoria debió llegar antes. Llegó en Bilbao como podría haber llegado en Villarreal o contra el Alavés. Esos puntos que nos faltan nos volverán y estaremos donde creo que tenemos que estar.

- Por fin regresó la afición cadista al estadio.

- Vuelven los cadistas y, también, los demás a las gradas de sus estadios. Nosotros debemos tener una ventaja competitiva ahí porque nuestro estadio es caliente y aprieta. Nos tiene que dar esos puntos de más que nos den holgura en la clasificación.

- ¿Tiene la sensación de que la pasada campaña, sin público, era más fácil ser visitante?

- El concepto de equipo local se basa en eso. Los campos, más o menos, son iguales y las instalaciones también. La diferencia para que un equipo gane más en casa que fuera es el público, que es el que aprieta y apoya. No sé estadísticamente cómo estará respecto a otras temporadas, pero en la pasada habría más igualdad en los resultados entre casa y fuera.

- ¿Cómo va el proyecto del nuevo estadio?

- Creo que ya se ha hablado lo suficiente. Es un tema estratégico y eso no se plantea de hoy a mañana. Se plantean como una necesidad corporativa de crecimiento. Vamos a hablar de fútbol, que ya habrá tiempo de hablar del estadio.

- El Cádiz está sufriendo a la hora de conseguir victorias. ¿Ha peligrado en algún momento esta temporada el puesto de Álvaro Cervera?

- Ni contesto. Es un entrenador que lleva aquí seis temporadas. Los que estamos en el barco estaremos hasta el final. Esa es la filosofía, el pensamiento y la forma en la que trabajamos.

- En cuanto a los refuerzos que han llegado esta temporada, ¿está contento el club en líneas generales?

- Depende del lunes en el que hablemos. Esto es un trabajo de todos. No es justo achacar cuando nos interesa que a un jugador lo haya traído uno y cuando no nos interesa lo ha traído otro. Para evitar líos, a los jugadores que van bien los ha traído la dirección deportiva y el entrenador; y a los jugadores que van mal los he traído yo. Así evitamos problemas. Estoy muy contento con todos. Algunos todavía, como Florín Andone, tiene que aterrizar, pero el potencial lo tiene. Hay otros que, con la prudencia que se tuvo por ejemplo con 'Pacha' Espino, serán jugadores que nos aportarán más nivel. Algunos ya lo están haciendo.

- El club sigue demostrando que es una familia en gestos como la renovación de José Mari aún estando lesionado, un jugador siempre clave en el Cádiz.

- Hemos llegado aquí con la filosofía de ser una familia, la de buscar una aportación de grupo tanto dentro como fuera del campo. José Mari tiene virtudes que aporta tanto dentro como fuera y ahora está lesionado. Su lesión se ha alargado y qué mejor momento para decirle que sigue siendo el capitán del barco y, ahora aportas fuera, pero lo volverás a hacer dentro.

- Hablando de renovaciones de jugadores claves, ¿la de Salvi se está negociando?

- Salvi es uno de los nuestros, es como mi hijo. No soy objetivo cuando hablo de él. No se está trabajando en su renovación porque no ha surgido. Ha habido conversaciones vanas hasta ahora, pero me imagino que en breve hablaremos del tema porque es un chico que queda libre y a ver qué pensamiento tiene él.

- Negredo renovará automáticamente cuando cumpla los 28 partidos, pero ¿y Jonsson?

- Jonsson también tiene una renovación automática. El año pasado fue un jugador importantísimo y está volviendo a serlo. Por eso se hacen los contratos así. Es internacional con Dinamarca. Antes de llegar al Cádiz no era internacional. ¿Quien nos iba a decir a nosotros que íbamos a tener a nueve internacionales en el Cádiz?

- Está apostando el Cádiz por la cantera en las últimas temporadas, pero parece que hay dos nombres que se han hecho fuertes últimamente, Bastida y Chapela. ¿Cómo ve a ambos jugadores?

- Los jugadores pueden llegar al primer equipo porque se forman en el Cádiz B y porque hay un entrenador que es capaz de ponerlo. Ya el año pasado intentamos cambiar la filosofía del Cádiz B, un equipo formador que tiene que ganar partidos, pero formando a jugadores, y vamos a seguir esa línea. Los equipos filiales tienen ciclos y, dependiendo de cómo afrontes la situación en cada momento. Se ha visto con los filiales del Barça, del Madrid, del Villarreal, que lleva diez temporadas intentado subir a Segunda y no lo consigue. Ahora lo consiguió la Real B, que está sufriendo porque esa filosofía de tener que formar a jugadores con la filosofía de mantenerse en categorías superiores es complicado. Nosotros estamos partiendo de cero y con un entrenador que parte de cero como Alberto Cifuentes, alguien de la familia. Creemos que con esa filosofía y la garantía que está teniendo el entrenador habrá muchos casos de Bastida y Chapela.

- A Bastida se le renovó hace poco, ¿hay la misma idea con Chapela?

- Es un chico nuestro. Hay un plus, como puede tener Salvi, que es ser de Cádiz. Eso lo manejamos con un plus de verdad. Los de Cádiz tienen más puntos que los demás.

- ¿Qué aportará el nuevo inversor americano Ben Harburg?

- La ampliación de capital ya la hicimos. No descartamos, y la estamos estudiando, con la inversión que estamos haciendo en infraestructuras, ampliando la ciudad deportiva, el proyecto del nuevo estadio y otros de digitalización€ Todo lo que puedan pagar los socios es mejor a que lo pague el club. Nosotros no podemos desviar ni un solo euro de la parte deportiva al crecimiento estructural y, posiblemente, en breve haya que hacer otra ampliación de capital para que se consolide ese crecimiento. Pero no a costa de traer a un extremo izquierdo, que me lo dicen mucho por la calle "¡Trae a un extremo izquierdo, no al americano!" Nosotros estamos sentando las bases para tener la posibilidad de tener muchos extremos izquierdo en el futuro.

- Se ve ambicioso y con muchas ganas al inversor americano.

- Podía decir que no pasa nada, nos quedamos donde estamos y cuando bajemos bajamos y ya está o pensar en crecer. Yo me voy a quedar siempre con lo segundo. Pensaré siempre que se pueden hacer más cosas y que no tenemos que quedar como un equipo humilde, que lo somos, o como un equipo pequeño, sino que tenemos la oportunidad de hacer más cosas y lo vamos a intentar.

- Para finalizar, ¿Ve el presidente a tres equipos que vayan a quedar por debajo del Cádiz esta temporada?

- Sí, y a más de tres equipos que van a quedar por debajo del Cádiz.