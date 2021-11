Álvaro Cervera se prepara para decir adiós al Cádiz: "Todo tiene un principio y un final"

Álvaro Cervera es conocido por ser "el entrenador del Cádiz". Y es que lleva desde 2016 en el banquillo cadista y, además, ha sido en la ciudad gaditana donde se ha hecho más conocido a nivel nacional. 'El Gafa', como lo apodó la afición cadista, parece que se quedará para siempre en el Submarino Amarillo, pero él es realista con la situación y parece preparar su adiós en una entrevista concedida a Diario de Cádiz.

Así comenzaba su discurso el técnico amarillo: "Creo que todo tiene un principio y un final, y lo que hay que saber es llevarlo. Más allá de ser entrenador o no, hay que saber el día de mañana que estuviste en un sitio, en una ciudad y en un club en el que te trataron de maravilla y que guardas un recuerdo enorme. No te puedes hacer eterno en ningún sitio porque eso no es bueno para el club ni para mí ni para nadie".

"A mí me cuesta pensar en la vida después de entrenar al Cádiz. Sé que algún día tendrá que pasar. Y al Cádiz le sucederá igual, seguirá su camino cuando yo no esté. Seré parte del recuerdo y el Cádiz será para mí también una vivencia inolvidable", sentencia.

Álvaro Cervera sabe que, en algún momento, llegará su final como entrenador del Cádiz, pero eso no significa que vaya a terminar su época en Cádiz tal y como él confirma. "Se acabará mi etapa en el Cádiz, pero no mi etapa en Cádiz, y buscaré estar siempre ligado a esta ciudad, a este equipo, a este club. Será triste el día que pase, pero son cosas que pasarán. Siempre que estoy aquí se recuerda a Ramón Blanco, Espárrago... Siempre están en boca de todos y sé que mi nombre estará en boca de mucha gente aquí. Es otra forma de vivirlo".

Finalmente, el técnico amarillo asegura cuál es el final que le gustaría. Con un Cádiz en la élite y un club mayor. "Mi gran reto, como me gustaría que acabara todo, es con el Cádiz consolidado en Primera División. Cuando hablamos de crecer y de hacer un club mejor, todo pasa por estar en Primera División. Todo lo demás es secundario".