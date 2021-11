Alberto Perea, sobre el estado de ánimo de Cervera: "Lo veo decaído"

El Cádiz ha atravesado una mala racha de resultados y, también, de juego. El equipo no era reconocible y eso ha tenido preocupado al vestuario del Submarino Amarillo. Sobre todo, a su técnico, Álvaro Cervera, tal y como afirmó Alberto Perea en una entrevista concedida a Radio Marca.

El futbolista habla así del estado de ánimo del entrenador cadista. "Lo he visto un poco decaído, pero porque no han salido los resultados, nosotros nos cuesta que nos metan goles y no lo estamos demostrando y puede que lo esté, pero no se lo que le puede pasar de verdad".

Por supuesto deja claro que el equipo sigue teniendo una unión fuerte, de familia, que se lleva gestando ya varias temporadas. "La piña sigue siendo espectacular desde que llegué. Álvaro Jiménez lo hablaba hace poco, que nunca ha visto un vestido así, si lo dice uno que viene de fuera es porque algo bueno tiene el vestuario".

Alberto Perea no se esconde y se sincera al reconocer que, como locales en el Nuevo Mirandilla "No hemos estado como deberíamos, es donde tenemos que hacemos fuertes, el publico se merece que ganemos en el Nuevo Mirandilla".

El objetivo del Cádiz es, sin lugar a dudas, conseguir la permanencia en LaLiga Santander una temporada más. Eso sí, no va a ser fácil. "Estaremos ahí unos cuantos equipos. Firmo ahora mismo que quede así, que termine así ya", explica Perea.