A.S.

El mercado de enero del Cádiz, según Vizcaíno: el extremo izquierdo, "un delantero de 25 goles", Andone... A.S.

Uno de los muchos temas que Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, trató durante su entrevista con ESTADIO Deportivo fue el referente al mercado de enero en clave amarilla. Habiendo evidenciado los de Álvaro Cervera una evidente falta de gol durante el primer tercio de la temporada, la necesidad de reforzar la vanguardia durante la próxima ventaja de transferencias es un debate que está en boca del cadismo.

Este diario ya informó que la dirección deportiva del Cádiz CF se maneja la posibilidad de llevar a cabo una revolución en su delantera, pudiendo salir en enero uno o más delanteros si el mercado lo permite y llegando algún refuerzo para dicha posición. Así lo explica el propio Vizcaíno: "Tenemos arriba a Negredo, máximo goleador la pasada temporada de la entidad, a 'Choco', Florín, que tiene que aterrizar pero el potencial lo tiene; Sobrino y Osmajic. Vamos a esperar a que llegue el mercado y veremos lo que nos hace falta. Es verdad que la referencia siempre es un delantero que marca goles, pero creo que, desde que está Cervera, somos el equipo en el que más jugadores han marcado gol".

Pese a ello, no niega lo oportuno que puede ser también el poder contar con un hombre gol, una referencia arriba: "Lo importante es que el equipo gane partidos, más que tener a ese hombre gol, porque muchas veces jugar solo para ese jugador hace que el equipo se descontrole. Dicho esto, si viene un delantero y marca 25 goles, maravilloso".

Para ello, lógicamente, el Cádiz necesita antes hacer hueco e ingresar dinero. Florin Andone, quien medita sus opciones hasta el mercado de enero, y Osmajic son dos de los hombres que podrían abandonar la disciplina amarilla a mitad de temporada, siendo Álex Fernández, quien acaba contrato y no renueva, otra de las posibles fuentes de financiación que estudia el Cádiz.

Otro de los puestos a reforzar sobre el que fue cuestionado Vizcaíno fue el de extremo izquierdo, algo que, como él mismo reconoció, le piden los aficionados del Cádiz por la calle. Jony, quien no tiene ficha con la Lazio, es uno de los hombres que ha sido relacionado recientemente: "Vamos a pensar que el Cádiz tiene de extremo izquierdo solo a Alberto Perea, 'Choco' Lozano, Santiago Arzamendia, Álex Fernández, Rubén Sobrino, Iván Chapela... Tampoco tenemos a muchos extremos izquierdos. Cuando llegue dentro de dos meses el mercado de enero nos reuniremos todos y veremos si hace falta algo o no, porque lo mismo no hace falta nada y seguimos como estamos".