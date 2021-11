Cervera, sobre el Getafe-Cádiz: "Para mí sigue siendo demasiado pronto para hablar de partido importante por la salvación".

El técnico del Cádiz CF Álvaro Cervera atendió a los medios de comunicación durante la rueda de prensa previa al partido que enfrentará a los suyos ante el Getafe CF el próximo domingo (14:00 horas). Cita que llega tras el parón por selecciones: "El último resultado fue bueno. Vino el parón después. Ganamos tres puntos y luego vino el parón, no era lo mismo parar habiendo ganado que habiendo perdido. Creo que hemos estructurado bien el trabajo durante estas dos semanas. Ya se han incorporado prácticamente todos. Más tranquilos, seguimos en una situación complicado, hemos trabajado bien y siempre se hacen las cosas mejor después de ganar un partido tan importante y difícil como el de San Mamés".

Sobre la balsámica victoria ante el Athletic Club en San Mamés también tuvo palabras Cervera: "Sé que con lo que estábamos haciendo hasta ahora no nos daba, el problema era si podíamos hacer algo más. Muchos equipos se equivocan por intentar hacer algo más. Nosotros, en Bilbao, con las bajas que tenían ellos en defensa, podíamos hacer algo más arriba, salió bien, pero en la segunda parte no se hizo. En la segunda parte no se jugó igual porque delante hay un rival cansado, que arriesga más y nosotros estábamos más cansados. Hay mil factores en el fútbol que no dependen de nosotros. Cuando dependen de nosotros pasa lo del otro día".

El Getafe-Cádiz

Sobre el duelo del domingo, cuando el Getafe recibe al Cádiz, dijo: "Ha habido momentos de dudas en el Getafe por el cambio de entrenador, porque son conceptos diferentes. No acabaron de hacerlo bien en resultados. Ha ido cambiando algunas cosas y el resultado ha sido bueno. Seguirán en esta línea. Los equipos, cuando estamos en una situación difícil, intentaremos mantener la portería a cero y arriba tienen jugadores importantes para sacar los partidos adelante".

También se refirió Cervera a otras cuestiones sobre la cita contra el Getafe:

Un rival directo por la salvación: "Es verdad que nosotros, después de haber ganado en Bilbao, nos hace falta, al igual que a ellos, dos victorias seguidas para sacar un poco la cabeza. Si ganamos nosotros, nos da mucho aire, pero para mí sigue siendo demasiado pronto para hablar de partido importante".

Análisis del partido: "El Getafe sabe en cada momento lo que tiene que hacer. No es un equipo como un Villarreal o un Betis con el trato de balón, porque no la sacan desde atrás, pero cuando el balón le llega a futbolistas como Maksimovic, Aleñá o Arambarri, hacen daño porque son muy buenos. Hay que intentar que esos jugadores no entren en contacto con el balón cerca de tu portería. En las llegadas son muy peligrosos".