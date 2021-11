Quique: "Esta victoria sirve para que los jugadores vuelen"

Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, aseguró este domingo en rueda de prensa, después de ganar 4-0 al Cádiz, que la victoria de su equipo puede servir para que sus jugadores "vuelen" en los próximos compromisos del conjunto azulón.

Quique Sánchez Flores se mostró muy satisfecho tras sumar su segunda victoria después de sustituir a Míchel en el banquillo. Con ella, el Getafe ya no ocupa la última posición y poco a poco muestra síntomas de mejoría.

"Lo que me gusta es que lo que entrenamos va saliendo. No entrenamos pensando que vamos a ganar 4-0 porque las diferencias son muy cortas. Al Cádiz le respetamos muchísimo, tiene un nivel altísimo, ganó al Athletic y hemos tratado con mucho respeto el partido. Me queda la sensación de que hay un grupo con ánimo de avanzar y eso es lo más importante", dijo.

"Voy a creer siempre. Es mi obligación, mi cargo no me permite otra cosa. No puedo ir al vestuario con la sensación de que me afecta tanto como a los jugadores. Tengo que estar en un tono medio. Tenemos un plan, un vestuario muy bueno y que dan gusto entrenarlos. Luego tenemos otra final y tenemos los pies en el suelo. Esta victoria es para que los jugadores vuelen", agregó.

Quique reconoció que el partido ante el Cádiz fue para el Getafe el "mejor de la temporada" por las buenas sensaciones que mostraron sus jugadores y por la diferencia de goles que logró respecto a su rival.

"Estamos contentísimos. Es un paso más, aquí no empieza una cosa diferente. Pero es siempre mejor hacerlo que nos apoyan los estados de ánimo y las actuaciones de los jugadores. Para ir arriba tenemos que convencer a los futbolistas que son mejores y que han hecho algo importante en su carrera. El fútbol se entiende como una unidad. Tenemos que cohesionar sus físicos y mentes para generar una unidad. Empiezan a dejarse ver como grupo, es lo que queremos. Queda un camino gigante, pero estos pasos son importantes", apuntó.

Para el técnico del Getafe, mantener la portería a cero, para cualquier equipo, es fundamental. Y, para un club que pelea por mantener la categoría, "con más motivo".

Por último, tuvo buenas palabras para el serbio Nemanja Maksimovic, que jugó lesionado con problemas en una mano: "Es un chico al que no hemos tenido que convencerle para que juegue. Cuando hablas con él y dice que va para delante... en estos momentos es difícil ir para delante y los jugadores quieren ir. Magnífico, está con una fractura reducida desde hace cinco días. Era peligroso, corrió su riesgo por su club y por todos. Hay que estar agradecido", finalizó.