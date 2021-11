El presidente del Villa de Fortuna: "Ganar al Cádiz? El fútbol es once contra once"

El día 2 de diciembre, dentro de una semana, el Cádiz CF iniciará su andadura en la Copa del Rey, y lo hará ante el Villa de Fortuna, un humilde equipo de la Primera División Preferente de Murcia, o lo que es lo mismo, la sexta división del fútbol español.

En Fortuna, una pequeña localidad de 10.060 habitantes no dan crédito a las proezas que está logrando su equipo en apenas seis años de historia, ya que fue fundado en el año 2015.

Tras quedarse a las puertas del ascenso a Tercera RFEF, el Villa de Fortuna se clasificó para la ronda preliminar de la Copa del Rey ante el Atlético Espeleño, un triunfo los separaba de jugar ante un equipo de Primera.

Se trata de un club multidisciplinar, que cuenta con equipo de fútbol, baloncesto, fútbol sala, dominó, boxeo, incluso un equipo de petanca.

Saúl Pereira es su presidente y atiende la llamada de Estadio Deportivo para analizar el encuentro copero ante el Cádiz CF del próximo 2 de diciembre y que a falta de oficialidad se jugará finalmente en el estadio Enrique Roca, antigua Nueva Condomina, en Murcia.

"Estamos muy contentos de poder tener esta oportunidad de competir en Copa del Rey por primera vez", afirma el presidente del Villa de Fortuna, aunque reconoce que es una sensación "agridulce" debido a que obtuvieron la clasificación a la ronda preliminar tras no lograr el ascenso a Tercera RFEF.

"Nos hemos fundado en el año 2015, somos un club joven, comenzamos desde Segunda Autonómica sin prácticamente nada, y año tras año hemos ido creciendo hasta convertirnos prácticamente en un referente del deporte regional", apunta.

El equipo de fútbol cuenta con 250 socios y en la humildad reside su existencia. "El Ayuntamiento subvenciona prácticamente el 95% de los gastos" y "gracias a nuestros patrocinadores podemos compensar a todos los jugadores en la medida de lo posible".

La eliminatoria ante el Cádiz aportará beneficios económicos a la entidad. "Más que el dinero de la taquilla, los ingresos por derechos televisivos y federativos son los que nos van a ayudar a terminar el año con la tranquilidad que creo que nos merecemos. Supone prácticamente doblar nuestro presupuesto".

El fútbol es una afición para la plantilla del Villa de Fortuna, "tenemos gente trabajadora y estudiantes, por supuesto alternan el día a día con el fútbol".

¿Puede ganar un equipo de sexta división a uno de Primera? "Como poder se puede", comenta entre risas el mandatario. "Sabemos que en el mundo del fútbol es complicado, pero sabemos que cosas raras se pueden dar, todo es posible, obviamente con la razón no es posible, pero al final en el fútbol son once contra once".

El próximo 2 de diciembre la localidad de Fortuna vivirá un día histórico, el equipo de su localidad se enfrentará a un club de Primera División. "Lo afrontamos con mucha ilusión, el Cádiz CF es un equipo histórico, conocido por todos, muy querido por todos en toda España".