Álvaro Cervera tiene un plan, o mejor dicho, siempre lo ha tenido. El entrenador del Cádiz CF ha hablado este viernes en rueda de prensa en la previa del partido ante el Atlético de Madrid y reconocía que cometió varios errores el pasado domingo en Getafe.

¿Cuál es el plan de Álvaro Cervera? Responde el propio técnico. "Tenemos que llevar los partidos al límite y llevarlos ajustados hasta el final".

Ante el Getafe, y tras encajar el primer gol, el Cádiz se hizo con el dominio del juego, llegaba a portería rival, aunque sin peligro, y esa falsa superioridad llevó al entrenador a realizar una serie de cambios que no dieron el resultado esperado por el entrenador.

Al igual que ocurriera la pasada temporada, Álvaro Cervera quiere que su equipo llegue hasta los últimos minutos con opciones de puntuar, como ocurriera la temporada pasada en el Camp Nou o en Valldolid. Apunta el técnico que "da igual de la manera que la hagamos, pero hay que llegar a lo que éramos. Nosotros hemos ganado dos partidos hasta ahora, Vigo y Bilbao, y hemos empatado el de Villarreal. Los tres corriendo y a la contra. Cuando tenemos que atacar a algún equipo plantado nos cuesta porque tenemos jugadores de otro corte".

Espino afirmaba esta semana que el equipo tuvo una pérdida de concentración en Getafe. "En Getafe a partir del segundo gol el equipo baja los brazos, lo que nunca ha hecho este equipo. Es una falta de concentración y esto es un dato a tomar en cuenta. No puede volver a pasar. Yo que soy el responsable algo tengo que cambiar para que no vuelva a ocurrir".

Los gaditanos solo han ganado dos partidos, y las cuentas para la salvación son claras. "Se dice que para salvarte hay que ganar 5 partidos por vuelta. Me gustaría ganar dos partidos de aquí al partido del Real Madrid, no para estar más tranquilo pero sí para tener más posibilidades en la segunda vuelta. Necesitamos ganar dos partidos y cambiar la imagen".

Fue cuestionado por el rival de esta semana, el Atlético de Madrid. "es un equipo que me gusta mucho como entrenador, igual como aficionado te gusta ver otro tipo de encuentro, como ocio, pero cuando hablas de trabajo, del fútbol que necesitas ver para aprender y mejorar, el Atleti es muy interesante de ver. Un equipo muy bien trabajado, sabe a lo que juega, cada año mete un poco más de calidad con mejores jugadores. Quiere luchar por la liga, gana los partidos a su manera. Los partidos que le cuestan, gana bien porque están concentrados y son buenos jugadores. El año pasado hicimos un gran partido ante ellos y nos metieron cuatro. No solo el juego va a decidir el resultado. Es un equipo muy grande en España y Europa".

Será un partido complicado. "No busco otra cosa que el resultado, pero el resultado a través de nuestra identidad. No voy a pedir otra cosa el domingo que no sea entrega, esfuerzo y hacer lo que podamos en el campo. Tenemos que estar pendientes de lo que tenemos que hacer, y si no podemos hacerlo, que no lo haga el contrario. Un partido duro de esfuerzo y de disputas e intentar ganarlo con nuestras armas".

Por último, en relación a Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid destacó que "Hay entrenadores muy buenos, de los que aprender cosas que no sabes hacer. Lleva mucho tiempo en el Atleti, le hemos visto hacer cosas diferentes, y para mí como entrenador es un referente. Simeone me parece muy buen entrenador. Lleva mucho tiempo en un mismo equipo en una liga tan difícil como la nuestra. Han aparecido otros equipos como Sevilla y Real Sociedad, pero Simeone sigue ahí, a su estilo, no duda. Sigue ganando títulos y es un entrenador al que hay que admirar. Sigue su trabajo y a mí me parece un referente".