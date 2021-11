Cádiz - Atlético Madrid en directo: crónica, goles y resultado

El Cádiz recibe este domingo (18:30 horas) al Atlético Madrid con el objetivo ineludible de puntuar, al menos, para tratar de evitar a toda costa caer en puestos de descenso. Para no tener que depender de otros marcadores de la jornada, un triunfo ante el Atlético mantendría fuera de la zona peligrosa a los de Álvaro Cervera, que aún no saben lo que es ganar en el estadio del Nuevo Mirandilla, una auténtica losa hasta ahora en la trayectoria del equipo amarillo.

Ganar al actual campeón de Liga se presenta como un reto muy complicado para el Cádiz, que no ha vencido todavía en su casa y el Atlético únicamente ha perdido un partido en la competición. Desde que se le cambió oficialmente el nombre al antiguo Ramón de Carranza por el de Nuevo Mirandilla, los cadistas no conocen aún el triunfo en su feudo, donde no ganan un partido desde el 8 de mayo pasado, cuando vencieron al Huesca por 2-1 en la jornada 35 de la temporada anterior.

El estadio Nuevo Mirandilla se le está atascando al Cádiz, que en casa ha empatado ante el Levante, Barcelona, Valencia y Mallorca y ha perdido contra Osasuna, Real Sociedad y Alavés. Además, los gaditanos llegan a este partido después de haber encajado una dura goleada en Getafe (4-0).

Este domingo, a partir de las 18:30 horas, podrás seguir en DIRECTO el Cádiz-Atlético Madrid con ESTADIO Deportivo. Durante la previa del mismo, todos la actualidad del encuentro y las alineaciones confirmadas de ambos conjuntos. Luego, crónica, resultado y goles... Así como todos los protagonistas y vestuarios del mismo.