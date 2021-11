El Cádiz se planta y retira la oferta de renovación por Álex Fernández

La historia de amor entre Álex Fernández y el Cádiz Club de Fútbol puede tener los días contados. El futbolista natural de Alcalá de Henares termina contrato en junio del próximo año y a falta de un mes para que pueda negociar con cualquier equipo, club y jugador no han llegado a un acuerdo para ampliar su vinculación al submarino amarillo. El jugador manifestaba recientemente que "la prioridad se la doy al Cádiz CF. Ahora bien, no se pueden cerrar puertas. No tengo preacuerdo con ningún club. He hablado con varios clubes, sí, pero no haré nada a espaldas del Cádiz CF. Si no llego a un acuerdo con el Cádiz CF, el club sería el primero en saberlo".

Por su parte, el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, reconocía en una extensa entrevista en Estadio Deportivo que "llevamos hablando año y medio y (la renovación) no avanza. Creo que Álex le debe mucho al Cádiz, porque ha evolucionado mucho desde aquel jugador que llegó del Elche al que es hoy. Creo que hay una diferencia y creo que el 80% o el 90% de su crecimiento se lo debe al entrenador". Según informó Estadio Deportivo, la oferta de renovación del Cádiz a Álex era de dos temporadas con una rebaja salarial del 30%, que actualmente es de 1,5 millones brutos.

Diversos conjuntos han llamado a la puerta de Álex Fernández, quien reconoció haber hablado con "varios equipos". Uno de estos clubes es el Real Betis, que no vería con malos ojos ofrecer un contrato al jugador para las próximas 3-4 temporadas, que cumple con las pretensiones del jugador. Además, el Betis estaría en disposición de mejorar ligeramente la ficha del mediapunta. Sin embargo, el cuadro bético no es el único club de Primera División que se habría interesado en Álex, ya que el Valencia CF y Levante UD estarían detrás del jugador.

A día de hoy, todo hace indicar que Álex Fernández no continuará en el Cádiz CF a partir del próximo 30 de junio. Según Diario de Cádiz, el club habría retirado su oferta de renovación por el jugador hace varias semanas, oferta que el madrileño rechazó porque no satisfacía sus pretensiones económicas.

Álex Fernández aterrizó en la Tacita de plata en la temporada 2017/2018, y tras una complicada adaptación al juego de Álvaro Cervera ha sido el buque insignia las últimas campañas. Ha jugado un total de 166 partidos con la elástica amarilla, ha marcado 29 goles y dado 17 asistencias en 12.390 minutos. Ahora, la historia de amor entre el Cádiz CF y Álex Fernández parece tener los días contados.