Chust sobre el penalti: "Creo que es un choque normal del juego"

El central del Cádiz CF, Víctor Chust, analizó la derrota del Cádiz en zona mixta. El futbolista volvía al once en lugar de Juan Cala y como no podía ser de otra forma, era cuestionado por la acción del penalti. "Sin haberlo visto después, creo que es un choque normal del juego. Lucas está hábil, se deja caer, y ya es interpretación de cada uno. Creo que no hago lo suficiente como para que sea penalti".

"El resultado no ayuda. Ellos han sabido aprovechar sus oportunidades, han estado listos, el árbitro ha tomado sus decisiones y es totalmente respetable", apuntaba el jugador.

Analizaba la segunda parte de su equipo, en la que los gaditanos llegaron superiores, mereciendo incluso el empate cuando iban perdiendo por uno a cero, pero finalmente cayeron derrotados. "Creo que es cierto que en los primeros quince minutos han salido más fuertes que nosotros y lo hemos notado, sobre todo en un penalti desafortunado. En la segunda parte nos marcaron el segundo en un error y en el descuento concedimos el tercero. Tenemos que ver lo que hacemos mal y mejorar".