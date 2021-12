Los inicios de Iza Carcelén: "Mamá, mi ilusión es llegar al Betis"

Iza Carcelén está cumpliendo el sueño de todo niño al que le gusta el fútbol: jugar en Primera División. El lateral, natural de El Puerto de Santa María, aterrizó en el Cádiz CF en la temporada 2019/2020, la del ascenso del submarino a Primera, y desde el primer momento fue titular para Álvaro Cervera. A sus 28 años, el portuense busca asentarse con el equipo gaditano en la máxima categoría.

Su pasión por el fútbol le viene desde muy pequeño. Familiares y amigos han hablado para LaLiga y recuerdan los primeros pasos de Carcelén con un balón en los pies. Su madre, Milagros Valencia asegura que "con tres añitos ya se ponía a jugar con los amigos, sobretodo con su hermana y era pelota para arriba, pelota para abajo".

Un amigo de la familia recomendó a la madre de Carcelén que ingresara en el CD Safa San Luis, un humilde equipo de su localidad natal. "Yo lo veo para que esté allí".

A partir de ese momento, comenzó a destacar sobre el resto de sus compañeros como asegura Manolo Paz, ex entrenador del defensa. "Era un niño al que se le veía su personalidad, su agilidad, sus ganas de trabajar. Llegaba 15-20 minutos antes del entrenamiento, me ayudaba a montar los conos. Tácticamente y pasionalmente y como compañero tenía algo que no tenían los demás. Recuerdo de ponerlo en punta y sacarlo de lateral por la derecha, por la izquierda, siempre te rendía a un nivel que nos tenía contentos".

Sus amigos coinciden en las cualidades futbolísticas que presentaba Iza. "En todos los ejercicios y en todos los entrenamientos era diferente a los demás. Hacíamos un ejercicio y él iba el primero", destaca Dani Quirós, mientras que Alejandro Baza, otro amigo del portuense apunta a que "se sabía que tarde o temprano él iba a dar el salto y lo tenía super claro siempre". Su habilidad en el fútbol la sufrían los rivales, ejemplo de ello es Manuel Domínguez 'Ito': "Dentro del campo él no tenía amigos, era de los mejores de su equipo, yo era portero del equipo rival, lo he sufrido de todas las maneras".

A los 15 años le llegó la oportunidad por la que siempre luchó, peleó y soñó, el Real Betis Balompié. "Mi hijo nació bético", asegura la madre, quien confiesa que su hijo le repetía continuamente que "mamá, mi ilusión es llegar al Betis. Y la verdad es que llegó, y ese sueño se cumplió".

Tras pasar por el Real Zaragoza, Cultural y Deportiva Leonesa y Rayo Majadahonda, Iza Carcelén fichó por el Cádiz el verano del año 2019. Ahora es futbolista de Primera División, aunque sigue siendo la misma persona de siempre. "La fama es lo que mejor lleva, entre los amigos es uno más, y cada vez que sale a la calle y le piden una foto es el primer que se para a charlar con la gente, es lo más cotidiano del mundo", apunta su amigo Alejandro Baza.

Actualmente, el futbolista tiene contrato con el Cádiz CF hasta junio del año 2023. El pasado domingo sufrió unas molestias en el partido ante el Elche CF y parece complicado que pueda jugar el lunes ante el Granada CF.