Akapo: el Granada, la situación del Cádiz, su falta de protagonismo...

Carlos Akapo, lateral derecho del Cádiz CF, ha sido el encargado de atender a los medios de comunicación este viernes en sala de prensa, durante la previa del partido de este lunes contra el Granada. Una puesta de largo en la que el zaguero analizó el momento tan complicado por el que atraviesa el conjunto amarillo, en puestos de descenso y con la necesidad de sumar de tres ante un rival, el Granada, que poco a poco está viendo la luz pero que está también obligado a ganar. "No hemos conseguido todavía ganar en casa. Los jugadores somos los que tenemos que sacar esto y los que más ganas tenemos de ganar. Fue una semana larga con el partido de Copa, mucho entrenamiento. Hemos incidido en el tema defensivo, el tema anímico creo que lo llevamos bien porque sabemos que tenemos las condiciones para sacar esto y las ganas, que es lo más importante", comentó Akapo, quien hizo referencia, también, a la debilidad que el equipo viene demostrando como local.

Sobre la plantilla, y cómo afronta el partido, Akapo dijo: "Pienso que es muy pronto, queda muchísima liga. Ha habido equipos que han salido de ahí abajo. No estamos en la mejor situación, pero sabemos que ganamos un partido saldríamos del descenso. Vamos con muchísimas ganas de ganar, conseguir la victoria y que al final sabemos que tenemos que sacarlo nosotros. No vale otra. Tenemos las ganas y el valor de ir a por el partido del lunes".



Akapo, sobre la actualidad del Cádiz CF

La motivación por volver a ganar: "Lo que veo en el vestuario es que la gente no está tensa como podríamos estar en una situación así, podríamos estar peor. Con una victoria salimos de la zona de descenso. Pensamos que con tres puntos nos vale para salir y queremos pelear para conseguirlos. La gente tiene ganas de ganar, no tiene nerviosismo o ahogo de tener que sacarlos sí o sí. Tenemos una tensión buena para poder conseguir los tres puntos y ganar. Sabemos lo que nos estamos jugando, pero no estamos tensionados".

En lo personal: "Me encuentro muy bien, el otro día jugué Copa y Liga. Para haber estado un tiempo sin ser titulado me encontré muy bien físicamente. Al final ahora tenemos partidos importantes antes de Navidad. Luego me tendré que ir a la Copa África. Estoy encontrando un buen nivel antes de la lesión. Para mí es bueno ser titular de nuevo, encontrarme físicamente bien y solo me importa ganar. Me centro en ayudar al equipo y ganar el próximo partido".