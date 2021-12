El posible once del Cádiz para medirse al Albacete en Copa del Rey

Albacete y Cádiz CF se jugarán este jueves (21:00 horas) el pase a la tercera ronda de la Copa del Rey en el Carlos Belmonte. Un enfrentamiento que se ha producido en 25 ocasiones a lo largo de la historia, siendo trece de ellas en el campo albaceteño.

Todo un histórico del fútbol español como el Albacete Balompié será el encargado de medir el futuro del Cádiz CF en la Copa del Rey, a la que llegan los de Álvaro Cervera tras haber empatado a uno el pasado lunes en LaLiga ante el Granada CF. Un gol de Jorge Molina en los minutos finales privó a los cadistas de la que habría sido su primera victoria de la temporada como local, agravando un poco más su complicada situación en la tabla clasificatoria.

Centrados en LaLiga, y con la mente puesta en el partido del próximo domingo ante el Real Madrid, el técnico del Cádiz CF hará rotaciones, dándole entrada a algunos de los menos habituales. Un equipo, en cualquier caso, de garantías, con el que evitar un inoportuno petardazo en Copa que llegaría en un mal momento y que afectaría aún más en lo anímico.

Un once en el que Cervera podría darle continuidad a la particular revolución que llevó a cabo en el del pasado lunes en LaLiga, cuando introdujo cinco novedades en su once inicial en el Nuevo Mirandilla. El técnico cadista cambió la columna vertebral y las bandas del centro del campo. Fali y Cala jugaron como centrales y el chileno Tomás Alarcón ocupó una de las plazas del doble pivote. En las alas, Iván Alejo y el paraguayo Santiago Arzamendia sustituyeron a Isaac Carcelén y Alberto Perea, ambos de baja.

Está por ver, ahora, cuál es el once definitivo por el que se acaba decidiendo Cervera. No te pierdas nuestra galería con el posible once del Cádiz CF para medirse en la segunda ronda de la Copa del Rey al Albacete.