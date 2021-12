Andone saldrá del Cádiz en enero: "La cabeza no le da"

El futuro de Florin Andone está lejos del Cádiz Club de Fútbol. Así lo ha manifestado el presidente del club, Manuel Vizcaíno, en un acto con los medios de comunicación que siguen la actualidad de la entidad gaditana. El mandatario sevillano ha apuntado que "lo establecido es que salga". La realidad es que en ningún momento el delantero rumano ha contado con el beneplácito de Álvaro Cervera, que llegó a manifestar sobre el ex jugador del Deportivo de la Coruña y Córdoba que "Para mí es un problema de adaptación. Este equipo quizá él pensaba que iba a jugar de otra manera y debe adaptarse. Es importante que sepa dónde está y espero que cuanto antes podamos contar con él porque es un jugador importante".

Este miércoles, Vizcaíno ha asegurado sobre Andone que "es un jugador que quizás la cabeza no le dé", aunque ha asegurado que "el comportamiento en los entrenamientos, su nivel futbolístico, es un chaval que lo da todo", aunque "quizás en este momento no nos pueda ayudar como él quisiera". Por lo tanto, Andone saldrá en el mercado de invierno para volver al Brighton inglés. Su técnico, Graham Potter, semanas atrás reconocía que "es algo que el club supervisa. Se está pendiente de la situación de todos los jugadores cedidos. Ellos van allí y le toca al club ponerlos o no. Como todo, se revisa caso por caso, individualmente y lo haremos en enero".

La participación de Florin Andone con el Cádiz Club de Fútbol ha sido paupérrima, ha disputado un total de 192 minutos repartidos en cuatro encuentros, tres de liga y uno de Copa del Rey, competición en la que solo jugó en la eliminatoria ante el Albacete BP, y no tuvo minutos ante el Villa de Fortuna. El encuentro en el Carlos Belmonte ha sido con total seguridad su último partido vestido de amarillo, y en ese estadio precisamente ha marcado su único gol con la elástica gaditana. El pasado domingo se cayó de la convocatoria en el Santiago Bernabéu por enfermedad.

La salida de Andone dará lugar a la incorporación, como mínimo, de un delantero para el submarino amarillo. Milutin Osmajic es otro de los atacantes que podrían abandonar la entidad en las próximas semanas. Hay varios nombres encima de la mesa, uno de ellos es el de Manu Vallejo, un jugador del que el presidente no ha querido hablar en dicho acto con los medios de comunicación.