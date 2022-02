Rubén Alcaraz sobre los arbitrajes: "No podemos controlarlo"

El jugador fue una de las incorporaciones del Cádiz en el mercado invernal

Rubén Alcaraz fue uno de los cinco refuerzos del Cádiz Club de Fútbol en el mercado invernal. El centrocampista llegó procedente del Real Valladolid en calidad de cedido, y en su contrato existe una opción de compra por los gaditanos en caso de lograr la permanencia en Primera división. El futbolista se ha asentado en el once titular y ahora mismo parece inamovible. Se estrenó en Mallorca con un auténtico zapatazo desde la frontal del área. Ahora, el jugador hace balance en Radio Marca de sus primeras semanas en la Tacita de plata y sobre las opciones de lograr la permanencia.

Afirma que se siente "muy cómodo, con una adaptación muy fácil gracias también a los compañeros" en este mes escaso que lleva en tierras gaditanas. "Mi intención era mostrar aquí mi mejor versión y que todo saliera bien. Creo que las sensaciones son buenas y con eso me quedo".

Se muestra contento en Cádiz, una ciudad de la que se queda con "la humildad y la amabilidad de la gente. Tanto yo como mi pareja somos muy felices aquí".

Un sector de la afición criticó su incorporación por ser fichado de un equipo que se encontraba en Segunda división. "Hay muchas circunstancias por las que un jugador no acaba de estar al cien por cien. En mi caso unas lesiones que tuve que no se habían dado en mi carrera. A veces uno no tiene las oportunidades que quiere, pero eso es algo que dejo sea la gente opine lo que crea. Yo me dedico a entrenar, estar bien y a hacer lo mejor posible cuando compito".

Al Cádiz le han pitado cuatro penaltis en los tres últimos partidos. Todos los goles que ha encajado el submarino amarillo en este mes de febrero han sido desde el punto fatídico. Aún así, Rubén Alcaraz declara que "lo más importante es insistir en lo que hacemos, en volver a chutar, porque no siempre en el fútbol cuando da en el palo sale. Con lo de los arbitrajes, nosotros no podemos controlarlo y por eso no debemos fijarnos en eso".

A pesar de que el equipo no termine de encadenar varios resultados positivos que lo hagan salir de los puestos de descenso, apunta que "Veo a un grupo que tiene ganas de sacar esto adelante, que tiene fe en lo que hace. No hay que dejar de creer. Quedan muchos partidos. Todos sabemos la necesidad que tenemos de puntos, pero el trabajo va por buen camino".