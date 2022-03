Espino sobre su vuelta, el partido en Granada, la permanencia...

El jugador no pudo estar en Los Cármenes por sancion

El jugador del Cádiz CF compareció este jueves en sala de prensa

El Pacha Espino fue la principal ausencia del Cádiz en su visita del pasado lunes a Granada. El lateral zurdo natural de Uruguay no pudo ser de la partida por haber visto en el partido anterior la quinta cartulina amarilla y que le acarreaba sanción. Este domingo, ante el Rayo Vallecas regresará al once titular. Reconocía este jueves en sala de prensa que "se sufrió bastante afuera pero como se dio el partido creo que perdimos dos puntos, pero creo que el partido estuvo muy bien. En los primeros 30 minutos superamos completamente al Granada y si perdíamos iba a ser peor, por lo que finalmente el punto debíamos darlo por bueno e intentar hacerlo bueno el domingo en casa".

Piensa que en Los Cármenes, al Cádiz le faltó "un poco más de fluidez y no le pudimos entrar en esas líneas de cuatro".

Sergio González ha cambiado el esquema en los dos últimos partidos y los gaditanos han pasado de jugar con un 4-4-2 a un 5-2-3. "Me gusta este esquema porque me da más libertad para ir al ataque. El equipo creo que ha ganado en solidez y nos han creado pocas situaciones de gol", apuntaba el jugador, pero cuestionado por los problemas que puede tener el submarino amarillo al no jugar con dos extremos puros como viene haciendo los últimos años, agregaba que "todo lleva su trabajo. Faltan movimientos y cosas, pero contra el Getafe hicimos algunas cosas, contra el Granada tuvimos situaciones de gol, pero vamos creando y ganando en solidez".

Los gaditanos buscarán ante el Rayo Vallecano su primera victoria de la temporada en casa, un tema del que se habla cada vez que los gaditanos afrontan un encuentro en el Nuevo Mirandilla. "El Cádiz no ha ganado de local, pero tampoco ganamos mucho de visitante. El Cádiz de local es un equipo fuerte y no hemos ganado por circunstancias porque en muchos partidos nos merecimos más. El domingo tenemos una oportunidad linda para revertir esa situación", señala, pero cree que la afición seguirá apoyando a su equipo. "La hinchada del Cádiz hasta el final está con nosotros. Nos ha apoyado hasta ahora y hasta el final lo harán. Si ellos creen nos darán un impulso".

La situación es delicada, los andaluces están a cuatro puntos de la salvación, pero el vestuario sigue creyendo. "Obviamente que creemos. Quedan muchos puntos pero nos obliga a ganar. Estoy convencido de que lo podemos sacar y el equipo está con la chispa para ganar. Nosotros nos vamos a dejar la piel, y aunque es difícil vamos a darlo todo para conseguirlo".