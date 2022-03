"Se ha adaptado tan rápido que ya viene por el carril bici, con el 11 Oussama Idrissi", el show del nuevo speaker del Cádiz

Juan Ardentía lleva varias semanas ejerciendo la función de animador en los encuentros del submarino amarillo en el Nuevo Mirandilla

El cambio de Sergio González por Álvaro Cervera no ha sido el único que ha hecho el Cádiz Club de Fútbol en los últimos meses, también tiene un nuevo speaker desde hace varias semanas. Se trata de Juan Ardentia, chirigotero reconocido que ha salido en agrupaciones como 'Los Hinchapelotas', '¡Qué caló!', 'Las muchachas del congelao' o 'El Niño Jesús que tenía tu madre en la mesita de noche'.

Tuvo su estreno ante el Getafe, y desde primer momento ha querido dejar su sello a la hora de dar las alineaciones y sustituciones. Aunque él mismo reconocía el primer día que estaba algo nervioso, tenía delante a quince mil gargantas ansiosas por ver a su equipo ganar, poco a poco se ha ido soltando la melena y está mostrando el desparpajo y la guasa con la que daba la hora en la Playa de la Caleta junto a su célebre frase: "La Policía Local recuerda que está totalmente prohibida la práctica de juegos de pelota en esta playa. Comprarse un parchís".

Frente al Getafe ya dejó una perlita que originó alguna risa en el respetable al referirse a Erik Cabaco, central del cuadro madrileño, con un "su Cabaco, gracias", aunque fue ante el Rayo Vallecano cuando no se dejó nada en el tintero a la hora de dar el once cadista. Así presentó a los once jugadores del Cádiz CF:

"Le tiran penalti, le tiran faltitas y no se le despeina la coletita, con el número 1 el argentino Conan Ledesma"

"Hoy viene que se sale, a ver quien lo pare, con el número 4 Rubén Alcaraz".

"Mejor que Messi, mejor que Cristiano y si le echa picadillo es muy sano, con el 9 el Choco Lozano".

"Se ha adaptado tan rápido que ya viene por el carril bici, con el 11 Oussama Idrissi".

"Más rápido que un quejío de 'Paco El Pellejo', con el 14 Iván Alejo".

"No al racismo, el que te diga algo lo ponemos como los trapo, con el 15 Carlos Akapo"

"Mete un gol por tu madre, que yo desde aquí no puedo, con el 18 Álvaro Negredo".

"Pelea, briega, lucha, es para comerle todo el boquino, con el 22 el Pacha Espino".

"Como siga sacando así de banda este chaval, va a llegar el balón a la Policía Local, con el 23 Luis Hernández".

"Él roba balones en el centro del campo, la roba más fácil que sacarse magisterio, con el 24 Fede San Emeterio".

"Y por último, con apellido de un poquito de destemplanza, con el 32 Víctor Chust".

Tuvo también algún gracioso mensaje para jugadores visitantes como con "Nteka, tiene nombre de televisor". Ni los colegiados se salvaron del humor del nuevo speaker del Cádiz, que a la hora de anunciar el descuento soltó un: "Siete minutos de descuento, bien despachao".