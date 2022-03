Se complica la renovación de Jonsson con el Cádiz

El jugador danés no ha participado en los tres últimos partidos de liga

El futuro de Jonsson en el Cádiz se complica. El danés es uno de los jugadores del submarino amarillo que finaliza contrato el próximo 30 de junio. Como viene contando ESTADIO Deportivo, en el contrato del danés existe una cláusula de renovación automática por una temporada más en el momento en el que futbolista juegue al menos treinta minutos en 25 partidos, siempre y cuando, el equipo gaditano logre la permanencia en Primera división.

Todo hacía indicar que el jugador natural de Aarhus no iba a tener problema alguno para alcanzar la cifra de 25 partidos, ya que hace apenas un mes ya había disputado 19 encuentros y estaba en proyección de poder alcanzar dicha cifra sin problemas. Sin embargo, el danés ha desaparecido del equipo en las últimas jornadas.

Jonsson ha sido uno de los jugadores que más perjudicado se ha visto con la llegada del técnico catalán. El catalán tiene claro su doble pivote: Fede San Emeterio y Rubén Alcaraz, dos refuerzos del mercado invernal y que en pocas jornadas han demostrado su valía. Además, estos dos jugadores tienen una cláusula en su contrato de cesión en el que se estipula que si los gaditanos logran la permanencia, el club tendría que ejercer la opción de compra que tiene por ambos.

El danés no ha tenido minutos en los tres últimos partidos de liga (Getafe, Granada y Rayo Vallecano) y ante CA Osasuna (9 de enero), fue la última ocasión en la que disputó más de treinta minutos. Su última participación con el equipo andaluz fue el 12 de febrero ante el RC Celta de Vigo (diez minutos). No solo Rubén Alcaraz y Fede San Emeterio parecen estar por delante de Jonsson, ya que José Mari está volviendo poco a poco a ser un futbolista muy importante, Sergio está optando por él en los tramos finales, e incluso Tomás Alarcón ha sido titular recientemente.

Además, en el club no sentaron bien sus declaraciones de hace varias semanas en las que se dejaba querer por el Valencia y afirmaba que "Me lo tomaré como una palmadita en la espalda. Estoy contento y orgulloso de que el Valencia esté interesado , esto demuestra que lo que estoy haciendo en el Cádiz no es todo negro. Es un club enorme y un paso natural hacia arriba. Me gustaría probar algo diferente y quiero seguir en España".

Este viernes ante el Atlético de Madrid, parece complicado que Jonsson pueda jugar, al menos de inicio. En las dos posibles formaciones, 4-4-2 y 5-2-3, el centro del campo estaría conformado por un doble pivote en el que él no tiene sitio. Once partidos restan por delante, incluido el del Metropolitano, para que Jonsson dispute al menos media hora en seis encuentros para poder renovar con el Cádiz, siempre y cuando los gaditanos logren la permanencia en Primera división.