Cervera: ?El finiquito no me lo niega el Cádiz sino quien lo hace?

Santiago de Compostela, 16 mar (EFE).- Álvaro Cervera, exentrenador del Cádiz, no escondió este miércoles su malestar con el presidente del club amarillo, Manuel Vizcaíno, a quien, sin citarlo directamente, culpa de que la entidad no quiera pagarle ?el finiquito? tras ser destituido el pasado mes de enero.

?Es una pregunta para la que no estaba preparado. Hoy en día estas cosas pueden pasar. Después de seis años y de un ascenso de Segunda B a Primera y ha pasado. A mí no me niega el finiquito el Cádiz, me lo niega quien lo ha hecho. Hay que esperar y ya está?, respondió al ser preguntado por cómo estaba la situación tras no alcanzar un acuerdo en el acto de conciliación, tras participar, junto a Fran Escribá y Eduardo Berizzo, en un acto de apoyo al pueblo ucraniano organizado por la Federación Gallega de Fútbol.

A nivel deportivo, Cervera cree que su exequipo ha mejorado desde su salida, y dijo que quedarse con el recuerdo del cariño que le mostraron los aficionados gaditanos el día de su despedida.

?Igual no ha conseguido los puntos que merecía, pero yo lo veo mejor, lo veo más fuerte que sus rivales, con más posibilidades de salir de ahí?, comentó.