Cervera, su finiquito con el Cádiz y la salvación del equipo

El que fuera entrenador del equipo amarillo aclaró cómo está en conflicto con la entidad a raíz de su salida esta misma temporada

Álvaro Cervera, el que fuera entrenador del Cádiz, reapareció en un acto organizado por la Federación Galega de Fútbol para apoyar a Ucrania por la guerra que tiene contra Rusia debido a la invasión que le ha hecho el estado gobernado por Vladimir Putin.

A pesar de haber finalizado su etapa exitosa en el Cádiz CF, al que volvió a situar en Primera división, Cervera no guarda ningún rencor y continúa siguiendo el desempeño del equipo en el que confía ciegamente para que logre su objetivo, que no es otro que el de la permanencia en la élite del fútbol español. "El Cádiz está mejor ahora", argumentó el icónico entrenador que también consideró que el Cádiz ha merecido más puntos de los que ha ganado en la actual competición.

En este momento, el Cádiz CF se encuentra a un sólo punto de la salvación que marca el Granada CF y está a dos del RCD Mallorca, por lo que las expectativas son ilusionantes más con la mejora que ha tenido el equipo cadista bajo la batuta de Sergio González, sustituto de Cervera, el cual ha dotado al conjunto de nuevos bríos.

Cervera, el Cádiz y el finiquito

Otro tema que abordó Álvaro Cervera durante esta comparecencia fue la polémica que mantiene con el Cádiz CF debido a la rescisión de su contrato, la cual no termina de llegar debido a la falta de acuerdo que mantiene las partes implicadas.

Cervera dejó muy clara la situación y cargó contra la dirección del club, que encabeza Manuel Vizcaíno. "A mí no me niega el finiquito el Cádiz, me lo niega quien lo ha hecho. Hay que esperar y ya está", afirmó contundentemente.

La situación está enquistada porque según asegura el representante de Cervera, el club no ha cumplido con ciertas cantidades del último contrato que firmó en 2020 y además le adeuda una parte de la prima por el ascenso a LaLiga. Condiciones que la entidad no termina de acepta, ya que alega que el entrenador afirmó que no podía reconducir la situación deportiva y conseguir el objetivo a final de temporada, que era lograr la permanencia.

Después de que ambas partes no haya llegado a un acuerdo en acto de conciliación, será el juzgado el que decida de qué parte está la razón en este conflicto. A pesar de esto, la huella y la trayectoria de Cervera en el Cádiz siempre quedará para siempre, puesto que fue el entrenador que hizo regresar al equipo a la élite.