Rubén Alcaraz sobre la salvación, su fichaje, su futuro en el Cádiz...

El centrocampista catalán está totalmente asentado en el equipo y es una pieza importante para Sergio González

Rubén Alcaraz es uno de los jugadores del Cádiz que en mejor forma se encuentra en estos momentos. El centrocampista llegó procedente del Real Valladolid en calidad de cedido y tiene una opción de compra por un millón de euros en caso de que los gaditanos logren la permanencia en Primera división.

El jugador hablaba en Onda Cero y afirmaba que "todavía dura la alegría después del partido del otro día frente al Villarreal. Es una buena semana para poder trabajar y afrontarla con esa alegría y con valentía" y señalaba que se alegraba "por todo el equipo, creo que lo merecíamos, que fuimos superiores al rival y además es cierto que meter en el último minuto en tu estadio fue un subidón de la hostia. También feliz por Rubén Sobrino que lo necesitaba, a ver si esto le da un chute de adrenalina para lo que resta de temporada".

"El equipo cree, no paramos de presionar, no paramos de creer en poder conseguir la victoria. Jugábamos contra un equipo que venía de ganar a la Juventus, con jugadores de primer nivel y creo que nosotros con esa insistencia pudimos conseguir el objetivo, que era marcar gol y llevarnos los tres puntos", apuntaba el catalán y añadía que "ya era hora de que nos tocara un día ganar de este modo. Creo que hay que quedarse con las sensaciones de que estamos haciendo muy buenos partidos, es cierto que nos merecíamos más pero es lo que tenemos, ahora hay que afrontar lo que queda de temporada con la misma idea, en la misma línea y yo creo que así nos llevará a conseguir la salvación".

Los gaditanos afrontan la actual ventana internacional fuera del descenso y reconoce que así "se trabaja mejor así, pero no hay que dejar de trabajar. Creo que todavía no hemos hecho nada, queda mucho por hacer y el equipo está convencido de poder hacerlo. Esperamos una semana tranquila y de mucho trabajo pero ansiosos de que llegue el partido frente al Valencia".

Llegó de Segunda división y ahora es titular en Primera. "Ha sido un cambio de categoría, un cambio de ciudad y lo he afrontado con muchas ganas y mucha ilusión y creo que ahora mismo me está dando frutos. Es cierto que todo el mundo me dio esa confianza y yo sólo he querido trasmitirla en el campo".

Muchos aficionados no entendían su incorporación ya que no era titular en Pucela. "No soy mucho de redes sociales pero hay cosas que me llegan. Yo creo que los jugadores tenemos que estar fuera de todo eso, pero yo lo único que quiero es demostrar y hablar en el campo, lo que puedan decir me da un poco igual, yo quiero salir del campo orgulloso del trabajo realizado y que la gente responda como lo está haciendo. Lo que estamos viviendo en el vestuario es increíble. Yo creo que con ese apoyo y las ganas que tenemos de sacar esto adelante, lo vamos a conseguir como sea".