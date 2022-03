Florin Andone, un caso de 'Expediente X'

El delantero rumano del Cádiz está teniendo una temporada complicada y con poco protagonismo

Florin Andone fue una apuesta arriesgada por parte del Cádiz Club de Fútbol el último verano. El delantero rumano recaló en las filas del conjunto gaditano en la recta final del mercado procedente del Brighton inglés en calidad de cedido. Un movimiento con el que la dirección deportiva buscaba un nuevo delantero para el equipo de Álvaro Cervera, que días antes había podido cerrar la incorporación de Rubén Sobrino, un deseo expreso por parte del técnico guineano.

Sin minutos en la última temporada a causa de una grave lesión, al ariete le costó entrar en la dinámica del equipo y en las primeras once jornadas solo participó en tres compromisos. Se le cuestionaba a Cervera sobre su figura y señalaba que "para mí es un problema de adaptación. Este equipo quizá él pensaba que iba a jugar de otra manera y debe adaptarse. Es importante que sepa dónde está y espero que cuanto antes podamos contar con él porque es un jugador importante".

No jugó ni noviembre ni en diciembre en liga y en un acto navideño con los medios de comunicación, el propio presidente Manuel Vizcaíno aseguraba que "lo establecido es que salga. Es un jugador que quizás la cabeza no le dé, pero el comportamiento en los entrenamientos, su nivel futbolístico, es un chaval que lo da todo. Pero quizás en este momento no nos pueda ayudar cómo él quisiera" y no estuvo en el último partido del año ante el Real Madrid en el Bernabéu por "enfermedad", por lo que todo hacía indicar que el rumano no regresaría a la Tacita de plata.

Sin embargo, los gaditanos volvían a los entrenamientos y Florin Andone seguía en la dinámica del equipo, teniendo incluso minutos en los dos primeros encuentros del año ante el Sevilla FC y CA Osasuna.

Acabó el mes de enero y Andone finalmente no salía del Cádiz, y Enrique Ortiz y Jorge Cordero fueron cuestionados por ello, a lo que respondieron que "es un jugador que es importante, Andone lo hemos tenido en buena estima, es uno más".

Destituido Álvaro Cervera y fichado Sergio González el delantero no tuvo minutos en liga, pero si fue titular en el partido de Copa del Rey ante el Valencia CF en Mestalla, pero se tenía que retirar lesionado en la primera mitad, estaba varias semanas sin entrar en la convocatoria, viajó a Granada, pero en la previa del compromiso ante el Rayo Vallecano volvía a lesionarse y no ha entrado en las tres últimas convocatorias.

A fina de temporada, Florin Andone regresará al Britghton y se acabará su andadura en la Tacita de plata. Hasta el momento, su bagaje es de nueve partidos entre liga y Copa y tan solo ha marcado un gol en el torneo copero, unos números inferiores a los que se esperaban de él cuando el Cádiz anunciaba su incorporación.