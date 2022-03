Más detalles sobre las negociaciones del Cádiz y el Ayuntamiento por el estadio

Manuel Vizcaíno: "Nadie del Cádiz CF ha dicho que quería un estadio fuera de la ciudad"

En el acto de inauguración del nuevo proyecto de 'Sportech City', el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno quiso pronunciarse acerca del nuevo estadio del club de cada al futuro. Tras varias especulaciones sobre la nueva casa de la entidad gaditana, el presidente ha hablado sobre la nueva propiedad del estadio, el nuevo nombre que podría adoptar y la nueva ubicación, si es que la tiene.

Manuel Vizcaíno y el Cádiz ya venían hablando de algunas conversaciones con el Ayuntamiento de la ciudad para que el estadio fuese propiedad del club. Durante el acto del nuevo proyecto deportivo del club en los antiguos terrenos de Delphi, el presidente hablaba sobre estas conversaciones con el alcalde. "Esperemos que avancen. Nos gustaría avanzar más y seguro que al Ayuntamiento también. Quiero decir que para mí la persona que mejor se ha portado con el Cádiz desde que estoy aquí es el alcalde de Cádiz, José María González "Kichi", al que considero un amigo y cada vez que me he sentado con él normalmente nos hemos entendido", dijo Vizcaíno.

Algo que le reconcome al aficionado cadista desde hace unos meses es la ubicación del estadio, debido a las especulaciones sobre un posible nuevo destino fuera de la ciudad de Cádiz. El presidente fue tajante con esto diciendo que "nadie del Cádiz CF ha dicho que quería un estadio fuera de la ciudad de Cádiz. El Cádiz lo que siempre ha dicho es que quiere un estadio nuevo, que quiere vehículos para crecer y este proyecto nuevo es un vehículo para crecer, junto al Nuevo Mirandilla, para que el club se convierta en un club potente".

Aunque también se habló de las negociaciones de otros propietarios de otras zonas de la ciudad, como pueden ser los de Zona Franca. "El Ayuntamiento tiene lo que tiene. El vuelo del estadio y los metros que tiene dentro. Otros tienen otras cosas. Hemos iniciado conversaciones también, pero nuestro objetivo es comprar el estadio, donde jugamos al fútbol. Otros usos de otros propietarios se podrán negociar o no. Nos interesará o no. A nosotros los que nos interesa es donde se juega al fútbol para que la gente de la ciudad de Cádiz lo tenga cerca. El resto serán negociaciones que podrán o no interesar al club", dijo el presidente cadista. De la misma forma, aclaró que los terrenos de Puerto Real están destinados solamente para la construcción del proyecto que se presentaba, no para un nuevo estadio.

Lo que sí es un tema de gran importancia para los aficionados gaditanos es el nombre del estadio si pasa a tener una nueva propiedad. Desde que hubo el cambio de nomenclatura de campo en junio de 2021, se produjo cierto revuelo y se contó con varias propuestas para terminar de definir un nombre que sirviera de ejemplo para los seguidores del Cádiz. "Lo dejaríamos en manos de una votación entre los abonados. Será una votación limpia y clara de ellos que serán los que decidirán, como no puede ser de otra forma. Siempre dentro y respetando la Ley de Memoria Histórica, como no puede ser de otra forma y es algo que es innegociable también", aclaró el presidente.