Así le va a Osmajic en la Segunda división turca

El rendimiento del delantero montenegrino es aceptable en Turquía, aunque no destaca

Milutin Osmajic ha sido un fichaje que ha pasado desapercibido por el césped del Nuevo Mirandilla esta temporada. Llegó procedente del Sutjeska Niksic de Montenegro y el Cádiz CF decidió cederlo en el pasado mercado invernal debido a algunos problemas disciplinarios y extradeportivos. Ahora el joven montenegrino deambula por la Segunda división turca en busca de una oportunidad para mostrar su juego y su gol.

Con tan solo 22 años, Osmajic ha pasado de salirse en la liga de Montenegro, mostrar sus conductas antideportivas con el Cádiz y ser un revulsivo en el Bandirmaspor de la Segunda turca. En Cádiz, Manuel Vizcaíno ya declaró lo que pensaba del jugador durante su estancia. "Vamos a intentar entre todos que esa versión que sabemos que tiene de jugador que puede romper en 'crack' la demuestre en el campo además de en algún que otro bar de copas donde sí sé que lo demuestra bien", comentó el presidente.

Su participación en el equipo turco está siendo la de calentar el banquillo durante gran parte de los partidos. El delantero cedido por el Cádiz CF sale a poco más de media hora por partido en el equipo turco. Ha marcado dos goles saliendo desde la banca desde que aterrizó en el Bandirmaspor. Pese a no estar contando con gran protagonismo en el once del tercer clasificado de la Segunda turca, está cumpliendo sin levantar grandes pasiones en los aficionados turcos. No parece ser la gran estrella de la Segunda turca, aunque se le espera mucho más en su rendimiento debido al nivel de la categoría.

Se habla de un delantero que Cervera puso de titular frente a equipos como Sevilla o Valencia. Tan solo marcó un gol con el equipo cadista, en el partido de copa frente a Villa de Fortuna (Preferente de Murcia) en la primera ronda de la Copa del Rey. Pese a que el nivel de la liga en la que se encuentra no tiene ni punto de comparación con la Primera división española, parece haber encontrado su vía de escape con el gol con su selección.

En el partido amistoso frente a la Grecia del exentrenador del Betis Gustavo Poyet, consiguió marcar el gol de la victoria de la selección de Montenegro. Sirvió para estrenarse como goleador internacional y para localizarlo de nuevo, ya que no llegan grandes noticias de él desde Turquía.

El Cádiz duda de que el montenegrino vuelva a vestir los colores de la camiseta cadista. Pese a tener contrato hasta el 30 de junio de 2024, lo que más podría llamar la atención de cualquier equipo puede ser su juventud y su garantía de mejora para convertirse en un gran delantero. Aunque todo esto son palabras, los resultados se obtienen dentro del terreno de juego y los aficionados gaditanos saben bien lo que es eso.