Sergio se posiciona sobre la renovación de Akapo: "Estaríamos encantados de contar con él"

El entrenador fue preguntado sobre la situación del jugador guineano del Cádiz

Carlos Akapo es uno de los jugadores del Cádiz Club de Fútbol que finaliza contrato el próximo 30 de junio. El lateral guineano está teniendo mucho protagonismo desde la llegada de Sergio González al banquillo gaditano, y esta semana reconocía en sala de prensa que se encuentra en un gran estado de forma.

Como viene contando ESTADIO Deportivo el club aún no ha llamado ni al futbolista ni a su representante para comenzar las negociaciones de cara a una futura renovación, a pesar de haber sido titular en los últimos seis encuentros de liga, encontrarse un peldaño por delante de Iza Carcelén y estar teniendo sus mejores minutos desde que firmara por el submarino amarillo.

En la rueda de prensa de este viernes en la previa del encuentro ante el Valencia, Sergio González era cuestionado por la renovación de Negredo y señalaba que "su rendimiento en el campo habla por sí mismo, me preguntaron, y dije que estaba muy contento con su rendimiento. Para nosotros es una renovación más que merecida, es muy contento".

Este medio preguntaba posteriormente al técnico catalán sobre el futbolista guineano, sobre si le gustaría contar con él el próximo curso en caso de continuar en el Cádiz, y respondía que "no me gusta individualizar. Carlos es un futbolista cuyo rendimiento está a un alto nivel, es un jugador importante, muy válido" y concluía afirmando que "estaríamos encantados con contar con él el año que viene".

El pasado 23 de febrero en una entrevista para ESTADIO Deportivo, el lateral guineano hablaba así de su renovación: "Lo único que sé es que no me han dicho nada. No he recibido nada, soy un futbolista que siempre que doy el 100% en todos los partidos. En ese tema de la renovación estoy tranquilo, estoy a la espera de todo, no tengo nada de nada. Termino contrato y es lo único que sé", y preguntado sobre si le gustaría seguir en el Cádiz apostillaba que "sí, claro que sí. Estoy aquí muy contento. Es una ciudad que me encanta. Estoy predispuesto".

Esta temporada, Carlos Akapo ha jugado un total de 19 partidos con la camiseta del Cádiz, 17 en liga y dos en Copa del Rey. Siendo titular con Cervera no pudo estar en el último compromiso del ex técnico al encontrarse en la Copa África con Guinea Ecuatorial, pero en los seis últimos encuentros con Sergio ha partido de inicio y está erigiendo como una pieza importante para el catalán.