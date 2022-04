El Valencia, a seguir su escalada hacia Europa y el Cádiz hacia la salvación

Valencia, 2 abr (EFE).- El Valencia recibirá este domingo en Mestalla al Cádiz en un encuentro en el que el equipo de José Bordalás quiere sumar un nuevo triunfo para proseguir su escalada y alcanzar desde LaLiga las competiciones europeas y el equipo gaditano la suya propia para huir de los puestos de descenso.

El equipo valenciano llegó al parón con un triunfo en el campo del Elche y tras haber sumado diez de los últimos doce puntos en juego, una notable mejoría que le ha permitido situarse a cinco puntos de la séptima posición que ocupa actualmente el Villarreal.

Con 27 puntos aún por disputarse y con el Athletic entre ambos equipos y con esa misma aspiración el objetivo no es sencillo pero no imposible.

Además, el Valencia afronta el choque sabiendo que tiene el comodín de la final de la Copa del Rey del próximo 23 de abril contra el Betis en La Cartuja, un partido en el que además del título estará también en juego una plaza directa para la Liga Europa.

Esa ilusionante cita marca por partida doble el camino del Valencia en la Liga, por una parte porque le debe servir de preparación para llegar a la final en el mejor momento posible, pero también porque son partidos que le deben servir a su entrenador para ir preparando su once.

En este sentido una de las decisiones que parece clara es que Bordalás no querrá alinear en ese partido a un portero que lleve semanas sin jugar. En este sentido y una vez recuperado Jasper Cillessen, si el alicantino quiere apostar por él no tardará en darle la titularidad en la Liga. Otra opción es que recupere ese puesto ya y Giorgi Mamardashvili lo retome en el encuentro anterior a la final si es que va a ser él el elegido.

El parón ha servido no sólo para que se él portero neerlandés se reintegre en el grupo, también para que lo haga Thierry Correia, José Luis Gayà y Koba Lëin tras sus respectivas lesiones y también Gabriel Paulista tras las molestias con las que llegó al parón. De esta manera la única baja sería la de Toni Lato, aún recuperándose de una lesión muscular.

El Cádiz visitó hace justo dos meses Mestalla en los cuartos de final de la Copa del Rey ya con Sergio González en su banquillo y un tanto de Hugo Duro a falta de diez minutos desniveló el duelo del lado local (2-1).

Esta vez el conjunto andaluz quiere enlazar en Valencia su segundo triunfo consecutivo después de haber ganado la jornada pasada al Villarreal (1-0), lo que supondría alcanzar este logro por primera vez en la temporada, ya que hasta el momento los jugadores de Sergio no han engarzado dos victorias consecutivas en la competición liguera.

El Cádiz salió con los tres puntos ante el Villarreal de las posiciones de descenso, en las que ha estado cuatro meses, y no quiere volver a ellas y mas cuando se encuentran en el mejor momento de la temporada, tanto de juego como de resultados.

Son decimoséptimos con 27 puntos, uno más que el primer equipo que se encontraba entre los tres últimos antes del inicio de la jornada, el Mallorca. Por detrás se sitúan Alavés (22) y Levante (19), para los que la empresa de la salvación cada vez se hace más dificultosa.

Desde la llegada de Sergio González al banquillo gaditano se han obtenido trece puntos en nueve partidos. Los otros catorce se sumaron en la etapa de Álvaro Cervera, en veinte encuentros.

De tal manera, el porcentaje de puntos obtenido por González desde que fichó en enero es de un 48,14%, mientras que el que obtuvo Cervera no llegaba a la cuarta parte de los posibles, con un 23,33%.

Además, con el técnico catalán que anteriormente perteneciera al Espanyol y al Valladolid, el Cádiz ha logrado tres de sus cinco triunfos, por únicamente dos en la etapa de Cervera.

En la mayoría de sus nueve partidos al frente del conjunto gaditano, Sergio González no ha visto a su equipo besar la lona. Sólo dos derrotas ha sufrido en nueve encuentros, ante el Mallorca (2-1) y el Atlético de Madrid (2-1).

El Cádiz cuenta con las bajas ante el Valencia de los lesionados Varazdat Haroyan, Iza Carcelén, Florin Andone y el chileno Tomás Alarcón, futbolistas que no venían actuando en el once inicial en los últimos partidos, de ahí que no se atisben cambios en el equipo titular.

- Alineaciones probables:

Valencia: Mamardashvili o Cillessen; Correia, Paulista, Alderete, Gayà; Musah, Soler, Guillamón, Gil; Duro y Guedes.

Cádiz: Ledesma; Akapo, Luis Hernández, Chust, Espino; San Emeterio, Alcaraz, Alejo, Idrissi; Lozano y Negredo.

Valencia:Árbitro: Díaz de Mera (Colegio Castilla La Mancha).

Estadio: Mestalla.

Hora: 18.30 CEST - 16.30 GMT